Culiacán, Sin a 31 de Oct.- En la comunidad de la Vuelta, en el municipio de Navolato se reportó que durante la madrugada de este viernes, se registró un intenso enfrentamiento armado, en el que intervinieron elementos de la Marina con respaldo de un helicóptero artillado, según lo que trascendió se tiene asegurada una finca, 13 civiles, armas y vehículos.

Las autoridades no han dado a conocer los hechos, en los que inicialmente, se notificó a las líneas de emergencia, como una supuesta confrontación entre grupos rivales y luego, intervinieron elementos de la Marina, los cuales contaron con un helicóptero artillado.

En las afueras del poblado de la Vuelta, una finca de tipo rural, se encuentra bajo resguardo de personal naval, donde se observaron tres vehículos, uno de ellos, se presume que es blindado y conoce que trece civiles se encuentran detenidos.

Los datos aportados por vecinos, establecen que muy temprano, arribaron al lugar elementos del ejército y presuntos agentes federales que mantienen un cerco de seguridad en torno a la zona, sin que se tenga conocimiento de personas heridas.

