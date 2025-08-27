Más Información

Mérida, Yucatán.- El magisterio yucateco amenaza el inicio del , pues ahora los maestros convocaron a un el 4 de septiembre.

A través de redes sociales, el Sindicato Nacional de Educación Superior de Yucatán (SNES) compartió un comunicado para externar las razones de su nuevo paro laboral, al cual están convocando el 4 de septiembre.

Señaló que el paro laboral se realiza ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo por parte de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey).

Comunicado de SNES sobre pero laboral (27/08/2025). Foto: Especial
Comunicado de SNES sobre pero laboral (27/08/2025). Foto: Especial

El SNES indicó que no se cumplieron con los acuerdos por presuntos cometidos por los rectores de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) y la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS).

Los docentes aseguran que no se establecieron condiciones para garantizar el desempeño laboral del personal, como la calidad de la educación que reciben los estudiantes.

Por su parte, los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (CETEY) y de la Coordinadora Regional del Oriente informaron que realizarán un paro de labores el próximo 4 de septiembre.

Convocatoria de paro laboral en Yucatán (27/08/2025). Foto: Especial
Convocatoria de paro laboral en Yucatán (27/08/2025). Foto: Especial

Luego de una reunión con sus bases, ambas organizaciones decidieron suspender labores en todos los donde tienen presencia, como Tizimín, Maxcanú, Izamal, Valladolid, Mérida, Motul, Tekax y Peto.

Con este nuevo paro en el arranque del nuevo ciclo escolar se verán afectados unos 3 mil 500 estudiantes de 40 escuelas públicas en Yucatán.

