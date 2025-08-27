Puente de Ixtla, Mor.- En las últimas 48 horas se registraron tres homicidios en el municipio de Puente de Ixtla, al sur del estado, entre ellos una mujer, cuyo cuerpo desnudo fue dejado en la vía pública junto al cadáver de un hombre.

Las autoridades informaron que el primer caso se registró el lunes a las 08:58 horas cuando automovilistas reportaron la presencia de bolsas negras abandonadas en el kilómetro 3 de la autopista Taxco–Cuernavaca. Policías que acudieron al lugar confirmaron que contenían restos humanos, además de una cartulina verde con un mensaje presuntamente atribuido a la Familia Michoacana; la víctima no fue identificada.

Al día siguiente, el martes a las 07:41 horas, autoridades fueron alertadas sobre dos personas tiradas en un camino de terracería rumbo a Hacienda Las Palmas, junto a la carretera local Puente de Ixtla–Mazatepec, en la colonia 24 de Febrero.

En el lugar encontraron a un hombre y una mujer maniatados, con huellas de violencia y sin vida. La mujer estaba desnuda y el hombre vestía un pantalón oscuro. Paramédicos confirmaron que ambos presentaban heridas producidas con arma blanca.

Hasta ahora las víctimas permanecen sin identificar y no hay reportes de personas detenidas en relación con estos crímenes.

