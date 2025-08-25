Regreso a clases 2025: ¿qué becas pueden solicitar los alumnos de educación primaria?; checa aquí

El próximo 1 de septiembre regresarán a clases millones de estudiantes de nivel primaria en el país para el ciclo escolar 2025-2026.

Los apoyos suelen tener el objetivo de facilitar la economía de las familias y mejorar su vida -tanto personal como educativa- de los alumnos, así como de incentivar el alto rendimiento académico en los estudiantes.

Con la llegada de un nuevo ciclo escolar se presentan diversas oportunidades que pueden marcar la diferencia en la vida de niñas y niños de nivel básico y en su desarrollo académico.

El próximo 1 de septiembre iniciarán las clases de nivel básico. FOTO: Cuartoscuro

¿Qué becas puedes solicitar si eres estudiante de primaria?

Si eres alumno de primaria, puedes solicitar la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”. Es un programa del Gobierno de México que tiene la finalidad de apoyar a las familias con niñas, niños y/o adolescentes que estén inscritos en algún nivel de preescolar, primaria o secundaria en escuelas públicas del país.

Su objetivo es que ningún estudiante de educación básica se vea obligado a abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

¿Cuánto dinero da la Beca Rita Cetina?

Esta beca proporciona un apoyo económico de manera bimestral -cada dos meses-.

Se otorgan:

$1900 pesos mexicanos a cada familia con al menos un estudiante inscrito en escuela pública.

pesos mexicanos a cada familia con al menos un estudiante inscrito en escuela pública. $700 pesos mexicanos más por cada estudiante adicional inscrito en escuelas públicas de nivel básico.

Beca Rita Centina 2025. Foto: Generada con IA

¿Cuáles son los requisitos para solicitar esta beca?

Estar inscrita o inscrito en una escuela pública de educación básica en modalidad escolarizada.

o en una escuela pública de educación básica en modalidad escolarizada. No recibir otra beca con el mismo objetivo otorgada por programas federales.

otra beca con el otorgada por programas federales. Residir en una localidad de atención prioritaria.

¿La Beca Rita Cetina es compatible con otros apoyos económicos?

De acuerdo con el Gobierno de México, la Beca Rita Cetina sí es compatible con aquellas becas que tengan un objetivo distinto, como las becas de excelencia, deportivas, entre otras. También es compatible con becas estatales, locales o privadas.

