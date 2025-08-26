Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Para el ciclo escolar 2025-2026, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas entregará diariamente alrededor de 106 mil desayunos calientes a estudiantes de educación básica, informó Patricia Lara Ayala, directora general de la institución.

De acuerdo con la funcionaria, el programa también contempla la distribución de 2 millones 117 mil 340 raciones alimentarias en 2 mil 428 planteles educativos, ubicados en zonas rurales y urbanas con alto y muy alto grado de marginación o rezago social.

Estrategia contra la desnutrición en Tamaulipas

Lara Ayala detalló que la medida está enfocada en comunidades con índices de desnutrición o con ingresos familiares menores a la Línea de Pobreza por ingresos del Coneval, a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una alimentación equilibrada que favorezca su desarrollo académico.

Además, el programa se enmarca en la estrategia federal “Vive Saludable, Vive Feliz”, que impulsa hábitos de bienestar y salud infantil desde la escuela, con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

“Estamos avanzando en la segunda y tercera fase de esta estrategia que, junto con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, y María de Villarreal, impulsa acciones fundamentales para que los niños crezcan sanos", señaló la titular del DIF.

Reconocen participación de familias y maestros para mejorar nutrición escolar

La directora reconoció la labor de madres y padres de familia, quienes integran los Comités de Desayunos Escolares y colaboran diariamente en la preparación de los alimentos, así como el respaldo de maestros y personal de apoyo, cuya participación es clave para mejorar la nutrición y el desempeño escolar.

Con este esfuerzo, el gobierno estatal busca que más estudiantes de Tamaulipas tengan acceso a una alimentación adecuada, lo que se traduce en mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral.

