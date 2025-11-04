Más Información

Culiacán.- Una ficha de búsqueda se emitió para la localización de Cuauhtémoc Rocha Monárrez, de 48 años, quien desapareció desde el pasado domingo 2 de noviembre al salir de su hogar en la, en la capital del estado, cuya familia solicitó por redes sociales ayuda para encontrarlo.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la ficha que divulgo lo describe como una persona del sexo masculino de complexión delgada, con una estatura de un metro 74 centímetros, tez blanca, cara ovalada y cabello lacio y corto negro.

Como señas particulares este tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la letra “M”, en el pecho la imagen de mándalas, en el brazo derecho una cinta y el nombre de “Emilio”, y en la espalda tiene letras en hebreo.

La última vez que fue visto este vestía un pants color negro de la marca Adidas y una playera del mismo color, por lo que se solicita a la ciudadanía su colaboración para localizarlo.

afcl/LL

