Tras un enfrentamiento a tiros durante la ejecución de varios cateos en el municipio de El Salto, agentes de la Fiscalía de Jalisco lograron la captura de un sujeto buscado por varios delitos, entre ellos privación ilegal de la libertad e intento de homicidio.

La dependencia estatal informó que la madrugada del pasado 29 de octubre se desplegó un operativo simultáneo para catear tres fincas en busca de Emmanuel “N”, buscado por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia a víctimas, delitos sexuales, tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad.

El despliegue, apoyado por la Policía del Estado y la Guardia Nacional, se llevó a cabo en tres domicilios ubicados en las colonias San José del Castillo y Campo Bello; cuando los agentes irrumpieron en el tercer inmueble, en la colonia Campo Bello, Emmanuel “N” intentó escapar y rompió ventanas de domicilios vecinos para darse a la fuga pero quedó acorralado en la azotea de un conjunto habitacional.

Desde la azotea, el fugitivo abrió fuego en múltiples ocasiones en contra de los policías, que lograron mantener el cerco, provocando que el agresor intentara ocultarse en un área común del conjunto habitacional donde finalmente fue capturado y puesto bajo custodia.

