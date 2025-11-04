Más Información
La explosión en una sucursal de Waldo´s en Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de 23 personas muertas, entre ellos cuatro menores de edad, y más de 10 heridos. Por lo que las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de las tiendas Waldo’s en la entidad.
Ante esta situación, la empresa indicó que apoyará a las familias de los afectados el pasado 1 de noviembre, además de que colaborará con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer los hechos.
En un comunicado mencionó que como acción inmediata "hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios".
La empresa agregó que mantiene estrecha colaboración con las autoridades e inició el acompañamiento a las personas y familias afectadas.
¿Qué paso en el Waldo´s de Hermosillo?
Durante la tarde del sábado 1 de noviembre se registró una exposición en una sucursal de la cadena Waldo´s, presuntamente por una falla eléctrica. Dejando como saldo 23 muertos y más de 10 personas heridas.
De acuerdo con los reportes, el incendio se generó en la entrada y los clientes del comercio ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, buscaron refugio adentro del mismo local, quedando atrapados por las llamas.
El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.
Tienda Waldo’s, donde murieron 23 personas, no tenía programa autorizado de Protección Civil; cierran todos los locales de la cadena en Sonora
