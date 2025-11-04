Hermosillo.- El silencio y el dolor marcaron la tarde del lunes en la Universidad de Sonora. Decenas de estudiantes se reunieron para rendir homenaje a Johana Hernández Sánchez, alumna de la licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales, quien perdió la vida en la explosión registrada el 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo.

El siniestro, uno de los más graves ocurridos en la capital sonorense desde la tragedia de la Guardería ABC, dejó 23 personas sin vida y 15 lesionadas.

Johana trabajaba como cajera en el establecimiento siniestrado. Lo hacía para financiar sus estudios universitarios y apoyar a su familia, esfuerzo que la convirtió en ejemplo de dedicación entre sus compañeros y maestros.

En el edificio 10-L, donde cursaba sus clases, amigos, docentes y alumnos se congregaron vestidos de negro.

Lee también Tras incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo, inspeccionan sucursales en Culiacán, Sinaloa

Flores, velas y fotografías adornaban un altar improvisado, mientras una cartulina pegada a un muro se llenaba de mensajes de despedida y palabras de cariño.

“Era una compañera muy alegre, siempre dispuesta a ayudar. Nos duele mucho su partida”, expresó una de sus amigas entre lágrimas, recordando la sonrisa constante de Johana en los pasillos de la universidad.

El homenaje fue organizado por varias agrupaciones, entre ellas el Comité Estudiantil Ágora de la Licenciatura en Administración Pública, la Sociedad de Alumnos de Psicología, la Sociedad de Alumnos de Contabilidad y la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses.

“El motivo de esta conmemoración es honrar y demostrar nuestra solidaridad con las familias afectadas, con las víctimas que desafortunadamente abandonaron la vida terrenal, y mostrar que como comunidad estudiantil estamos comprometidos con las causas sociales y con apoyar cuando más se necesita”, explicó Blanca María Bramasco Miranda, integrante del Comité Ágora.

Lee también Fiscalía de Sonora llama a comparecer a funcionarios por explosión en Waldo’s Hermosillo; investigan responsabilidades

Durante el acto, los estudiantes también exigieron justicia y una investigación a fondo sobre las causas de la explosión.

“Las autoridades no tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de empleados y clientes. Esa omisión es una falla grave hacia la sociedad. Queremos que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables”, manifestaron los organizadores.

A través de un comunicado, la Universidad de Sonora lamentó profundamente el fallecimiento de Johana y de Joaquín Ortiz Munguía, padre de un colaborador de Televisión Universitaria, ambos víctimas del siniestro.

“La comunidad universitaria expresa su solidaridad y condolencias a familiares, amigos y compañeros, destacando el impacto que esta tragedia ha tenido en nuestra institución. Su memoria y legado permanecerán con nosotros”, señaló la institución.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL