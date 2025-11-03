Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó este lunes que ha requerido la comparecencia de servidores públicos de los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- como parte de la investigación sobre la explosión e incendio ocurridos el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s de Hermosillo, donde murieron 23 personas.

El fiscal estatal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que se analizan posibles sanciones penales, civiles y administrativas tanto para funcionarios como para los responsables del establecimiento comercial donde ocurrió la tragedia que dejó como saldo 23 personas sin vida y 15 heridas.

La indagatoria busca determinar si existieron omisiones en supervisión, permisos y medidas de seguridad.

“Estamos requiriendo la comparecencia de ejecutivos, gerentes y diversos servidores públicos. Una vez que contemos con toda la información, podremos determinar las figuras delictivas correspondientes”, precisó el fiscal.

Avances en la investigación

Rómulo explicó que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con personal de bomberos, peritos y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para garantizar la seguridad del sitio y continuar con la recopilación de pruebas. Hasta el momento, se han realizado más de 50 entrevistas a testigos, empleados y autoridades relacionadas con el caso.

La carpeta de investigación incluye labores de campo y gabinete, además de requerimientos de información a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la empresa Waldo’s de México, con el fin de acreditar la legal operación del establecimiento, sus permisos municipales y su cobertura de seguro.

Asimismo, se solicitó al Ayuntamiento de Hermosillo los reportes de visitas de inspección y verificaciones previas al siniestro.

Tres personas continúan hospitalizadas

El secretario de Salud, José Luis Alomía, detalló que, de las 15 personas lesionadas inicialmente, solo tres permanecen hospitalizadas, mientras que el resto ya fue dado de alta y permanece bajo monitoreo domiciliario.

Entre los pacientes graves se encuentra un adulto mayor de 81 años y una joven de 20 años que será trasladada a un hospital especializado en quemaduras en Arizona, con apoyo del gobierno estatal y autorización familiar. El traslado será aéreo en ambulancia especializada.

Un adolescente de 16 años permanece estable y podría ser dado de alta en las próximas 48 horas, aunque continuará bajo monitoreo domiciliario.

Apoyo integral a las víctimas

Por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) brinda acompañamiento psicológico y jurídico a los afectados. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expresaron su respaldo a las familias y apoyarán la gestión de pasaportes y visas para el traslado de la paciente a Estados Unidos.

Supervisión de las sucursales Waldo’s

El fiscal confirmó que, pese al cierre anunciado de las 68 sucursales de Waldo’s en Sonora, la mañana de este lunes, algunas contaban con personal dentro.

Por ello, se determinó que los ayuntamientos mantendrán las tiendas cerradas hasta que se garantice, mediante inspecciones, que las condiciones de seguridad estructural y eléctrica sean adecuadas.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer el caso y garantizar justicia a las víctimas del trágico incidente.

