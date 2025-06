La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reconoció el Informe Preliminar presentado por la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre la elección judicial del pasado 1 de junio. Además, inició el acopio sistemático de documentación y evidencia de las irregularidades para presentarlo ante instancias internacionales.

Entre los señalamientos más contundentes del informe, destacó que “la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región".

Así, señaló que el pronunciamiento internacional corrobora diversas advertencias que han formulado desde la aprobación de la reforma constitucional: “un proceso apresurado, sin garantías técnicas ni legales, con baja participación ciudadana (13%) y ausencia de controles de idoneidad profesional”.

Explicó que la OEA documentó que el proceso de elección judicial se desarrolló sin un marco normativo claro, lo que obligó a que muchas decisiones operativas fueran tomadas de forma improvisada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Se detectaron deficiencias técnicas significativas en la conformación y actuación de los comités de evaluación, los cuales operaron con criterios dispares, sin coordinación ni uniformidad en los mecanismos de evaluación de los aspirantes”, advirtió.

El informe también señala que el nivel de exigencia fue insuficiente para evaluar la idoneidad técnica de quienes compitieron por cargos judiciales, lo cual contrasta con los estándares internacionales que demandan mérito, capacidad profesional y experiencia como requisitos mínimos.

“La eliminación de los concursos de oposición y la politización del proceso de selección, sumadas a la revelación de que seis de los nuevos ministros fueron propuestos directamente por el Ejecutivo, configuran un grave escenario de vulneración a la independencia judicial. Todo ello debilita el principio de separación de poderes y pone en riesgo la solidez del Estado de Derecho en México”, aseguró.

La Jufed expresó su absoluta oposición por la validación de un modelo de elección judicial que vulnera principios democráticos esenciales como la independencia judicial, la imparcialidad y la profesionalización de la carrera judicial y normaliza la manipulación de votantes.

“La falta de marcos normativos adecuados, la eliminación de los concursos de oposición y la improvisación en el diseño institucional representan un retroceso inaceptable en la construcción de un Estado de Derecho. Desde el inicio, Jufed advirtió que imponer un modelo de elección judicial por voto popular sin contar con garantías técnicas, normativas y democráticas, contraviene los estándares internacionales de independencia judicial reconocidos por la ONU y la CIDH”, indicó.

En un comunicado oficial, compartió que dicha reforma atenta contra el derecho humano a ser juzgado por jueces independientes e imparciales y vulnera la separación de poderes.

Por lo que informó que comenzó el acopio sistemático de documentación y evidencia de las irregularidades que distintas organizaciones de la sociedad civil, observadores nacionales y actores institucionales, les han hecho llegar.

“Todo este material será presentado en el litigio internacional que nuestra organización mantiene ante instancias internacionales en defensa del Estado de Derecho y la autonomía judicial”, afirmó.

Por último, llamó a la comunidad nacional e internacional a vigilar el proceso de defensa de los principios democráticos en México.

Comunicado de la JUFED. Foto: Captura de pantalla

Acordeones en elecciones, práctica común en Centroamérica

Durante la jornada electoral se evidenció el uso de acordeones en los que se indicaba cómo votar, aunque estas guías contenían como ejemplo los nombres de candidatos cercanos a Morena, la mayoría de los cuales terminaron siendo efectivamente electos. Foto: Luis Camacho

El uso de acordeones o propaganda electoral prácticamente enfrente de las casillas para influir o inducir el voto, es una práctica común en diversos países de Centroamérica, lo cual es considerado por expertos como un sistema electoral muy atrasado, con muchos vicios e ilegalidades, que se empezó a poner de moda en México en la pasada elección judicial.

En naciones como Panamá el uso de acordeones en elecciones concurrentes está permitido o por lo menos está sancionado, como ocurrió cuando se preguntó a los panameños sobre la ampliación del Canal de Panamá o en Honduras donde a pie de casilla, enfrente de las urnas se reparten panfletos y se pegan mantas con propaganda de los candidatos.

Con reforma a modo de Morena y sus aliados que no contempló estos nuevos “usos y costumbres” y unos lineamientos laxos del TEPJF y del INE que prohibieron tardíamente el reparto de acordeones o su distribución cerca de las casillas, pero no su utilización por parte de los electores, se estrenó esta figura en México que recuerda la “operación tamal”, “el ratón loco” o las “urnas embarazadas” del viejo régimen.

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, dijo a EL UNIVERSAL que “estamos ante un modelo totalmente nuevo y diferente de elecciones. Sí, en algunos países de Centroamérica e incluso de Sudamérica usan otro esquema el cual no se alinea al nuestro, ellos si tienen boletas por listas, por plantillas y por ello lo usan”.

“En otros países si usan este tipo de instrumentos. La calidad de las elecciones judiciales en México fue parecida a la calidad de comicios en Centro y Sudamérica en donde hay tanta equidad, no hay tanta certeza, no hay las condiciones ideales”, apuntó.

En muchas naciones de esas regiones, por ejemplo, en Honduras, el reparto de propaganda electoral, la colocación de mantas, de pintas se realiza enfrente de las casillas abiertamente, donde colocan carpas con las listas de candidatos y partidos, lo cual es muy parecido a inducir el voto como con los acordeones.

“En México no está mal que lleves un acordeón a la casilla, el tema es quién lo diseño y con qué intención ese acordeón. Si yo hago mi propio acordeón no está mal”, argumentó.

“El problema, dijo, es que si alguien diseña un acordeón y lo distribuye de forma masiva con la finalidad de coaccionar e inducir al voto, eso en México es ilegal y más de dónde viene. Si viene del gobierno o viene de un partido político y lo distribuyen con el fin de decir, estos son por lo que debes votar, esto es coacción del voto y eso es un delito”, dijo el especialista.

El pasado lunes, en conferencia de prensa en el INE, Yara Campo, integrante de la misión de observadores electorales internacionales, dijo respecto a “los acordeones, esta es en esta elección, la veo en otros países, en mi país se llaman baterías”.

“Lo que se sanciona, batería porque creo que todos los términos vienen desde que uno es estudiante. Batería, hay que recargar el conocimiento y esa es la batería, pero para hacer una batería, también y todos los que nos acordamos de la época de la escuela, hay que saber hacerla, porque no todas las baterías son buenas, hasta para copiar uno tiene que aprender.”

“Pero, hay que averiguar, no tenemos en este momento causa, certeza. No dudo de que alguien diga que pudo haber existido, pero para eso es que existe precisamente la denuncia, para poder analizar esos casos, si hubo o no hubo, en qué condición hubo y quién se benefició, dado el caso”, dijo la también Directora Ejecutiva Institucional del Tribunal Electoral de Panamá.

