La primera entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar se realizará en Los Mochis durante la segunda quincena de noviembre, anunció el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, en la Conferencia Semanera encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

El funcionario informó que en esta primera etapa se entregarán 232 casas correspondientes a los fraccionamientos Nuevo Horizonte y Virreyes. Posteriormente, el programa continuará con una segunda fase en los municipios de Concordia, El Fuerte y Choix, donde las viviendas aún se encuentran en construcción.

López Campos detalló que a Sinaloa le corresponden 36 mil viviendas dentro de este plan nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la construcción de 1.8 millones de hogares en todo el país a través del Infonavit, Fovissste y Conavi.

“La segunda quincena de noviembre estaremos en condiciones de entregar la primera etapa de vivienda, que son 232 unidades de un complejo de vivienda vertical en Ahome”, señaló el secretario.

De acuerdo con la dependencia, Infonavit atenderá una meta de 17 mil 500 casas para derechohabientes; Conavi, 15 mil viviendas destinadas a personas sin seguridad social y de bajos recursos; y Fovissste, 4 mil más para trabajadores del gobierno federal.

Actualmente, en Sinaloa se desarrollan 13 proyectos de Vivienda del Bienestar en ocho municipios, con 11 mil 434 casas en construcción, ubicadas principalmente en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado.

Estas acciones, destacó el secretario, reflejan el compromiso del gobierno estatal y federal con el bienestar, la inclusión y el acceso a una vivienda digna para las familias sinaloenses.

