Culiacán, Sin.- En las comunidades serranas de Badiraguato se han presentado hechos de violencia con lanzamientos de artefactos explosivos desde drones, lo que a motivado el desplazamiento de familias a municipios cercanos entre ellos Culiacán, reveló el gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

Señaló que derivado de los reportes de confrontaciones armadas en ese municipio, las fuerzas federales y estatales han efectuado varios operativos, en los que se ha logrado asegurar un número importante de drones y de explosivos de fabricación artesanal.

Indicó que ante estos hechos de violencia que se presentan con estas características, muchas personas han decidido emigrar en forma temporal a otras zonas del estado, por lo que tanto el ayuntamiento de Badiraguato como su administración se atiende a los desplazados y se lleva un registro de donde se han reubicado.

Lee también "Estamos como rehenes por la ineficacia del gobierno federal": pasajera cumple 22 horas en bloqueo carretero

Rocha Moya comentó que se tiene una fuerte presencia de los tres órdenes de gobierno en varios puntos del estado, donde se han presentado hechos de violencia, como es el caso de Badiraguato, donde se ha logrado aseguramientos de drones, armas, artefactos explosivos improvisados entre otros instrumentos bélicos.

De acuerdo a los reportes de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, el pasado seis de octubre, las fuerzas federales en recorridos por las comunidades de Huixiopa, San José del Llano, Soyotita, en Badiraguato inhabilitaron siete drones y aseguraron materiales para elaborar explosivos, desmantelaron un campamento para alojar a grupos delictivos, entre otros hallazgos.

Lee también Productores de maíz dan tregua temporal de bloqueos en Guadalajara; por dos horas permitirán el paso en algunos puntos

Las autoridades informaron que en estas acciones se encontró un centro de almacenamiento de sustancias químicas, en donde se aseguró bidones con 27 mil 800 litros de propilenglicol, todo las sustancias fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales.

Siete días después de estos hallazgos, elementos del ejército en patrullajes por las comunidades serranas de Huixiopa y Bacacoragua, localizaron dos campamentos utilizados por grupos delictivos, en donde se aseguró cinco drones, equipados para lanzar artefactos explosivos, armas y cargadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr