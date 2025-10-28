Alejandra Escobar acaba de cumplir 22 horas varada en la carretera Guadalajara-Atlacomulco. Su viaje de aproximadamente cuatro horas a la ciudad de Morelia para un asunto médico se ha convertido en un martirio desde el lunes 27 de octubre pasadas las 3 de la tarde cuando el autobús en el que viajaba se detuvo y ya no pudo avanzar.

Hasta el momento continúa en el mismo lugar y sin información ya que ninguna autoridad se ha acercado a ella y al resto de los pasajeros para ver cómo se encuentran o si requieren algún tipo de atención médica.

“No se mueve ninguna autoridad de ningún orden, de ningún nivel, ya considero que estamos como rehenes por la ineficacia del gobierno federal.

“Tú piensas en que tu viaje de cuatro horas puede alargarse por mucho cinco o cinco horas y media, pero no más de 20 horas por lo que no vienes preparado para esta situación”, señala la también Directora Editorial de la Revista Etcétera

Alejandra platica que ha podido conversar con algunos de los traileros que se encuentran en la misma situación que ella, quienes le comentan que no recuerdan un paro tan largo como el que viven en este momento.

Durante estas horas, Alejandra y su acompañante han recibido alimentos y agua de algunos pobladores que se han acercado a regalárselos y del mismo chofer del autobús, quien ha ido a conseguirlos.

Sobre la situación, Alejandra considera que no se ha dado la cobertura necesaria a nivel nacional lo que podría haber evitado que el conflicto se resolviera con mayor prontitud o por lo menos llamara mas la atención de las autoridades.

“El gobernador de Michoacán sigue en lo suyo, sigue en eventos, entiendo que el dialogo se da con las autoridades federales, pero pues ni siquiera hace algo él ni el de Guanajuato ni el de jalisco, donde también hay problemas, no han hecho nada por resolver el libre tránsito”.

Ante el panorama, Alejandra Escobar confía en que sea el cansancio de los campesinos el que los haga retirarse y librar más carriles.

“No confío en la autoridad federal, la presidenta no hizo ni un solo comentario en la mañanera y si durante tanto espacio que tiene en la mañana no menciona el tema pues veo muy difícil que ella de la orden de que continúen los diálogos y las negociaciones y ahora sí llegar a un acuerdo con los campesinos.

“La verdad es que no tengo esperanza en que el gobierno pueda resolver esto pronto. Ya nos ha demostrado en otras ocasiones su ineptitud y pues este bloqueo es un ejemplo más de la ineficacia del gobierno federal y de los gobiernos estatales”, aseguró.

