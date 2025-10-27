Culiacán.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que los hombres del campo están en su derecho de salir a manifestarse en demanda de que sus cosechas tengan mejores precios y que conoce que en su nueva lucha solo van a levantar las plumas de las casetas de peaje para dejar el paso libre.

Durante su tradicional conferencia semanal comentó que conoce que la presidenta Claudia Sheinbaum va a resolver esta situación, en base a los análisis presupuestales, por lo que espera que pronto se dé respuesta.

Indicó que aun cuando no tiene información sobre cómo va este movimiento de los productores en las casetas de peaje de las carreteras México-Nogales y la Benito Juárez, tiene conocimiento de que no se va a trastocar la circulación, solo se van a levantar las plumas para dar paso libre a todos los que circulen por ellas.

El pasado 14 de octubre, como parte de un movimiento nacional, los productores del campo que exigen que el gobierno federal atienda la crisis del agro, la pesca y la ganadería y fije un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, se apostaron en tres casetas de peaje en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato.

Como parte de un paro nacional en 16 estados de la República, las casetas de peaje de San Miguel Zapotitlán y Cuatro Caminos, en la carretera México-Nogales y la del Pizal, en la autopista Benito Juárez, los hombres del campo cerraron la circulación y se mantendrán por espacio de 10 horas.

Los bloqueos en las dos carreteras, en el tramo Navolato- Los Mochis, generaron un caos en el tránsito de camiones de carga, de pasajeros y unidades particulares, ya que solo se permitirá el cruce en las casetas de unidades de emergencia.

afcl/LL