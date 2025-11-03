Más Información
Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”
Uruapan.- Este lunes las escuelas en Uruapan, públicas y privadas, suspendieron clases en protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
A esta protesta se une la Universidad Michoacana de San Nicolás, que en un comunicado expresó su “más profundo rechazo a la violencia y se une al clamor por el futuro de armonía y justicia para todas las y los michoacanos y mexicanos”.
Lee también En marcha por Carlos Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno en Morelia; hay 7 detenidos
En Morelia está convocada una marcha de estudiantes hacia el mediodía.
En Pátzcuaro también se tiene prevista una marcha por la para este lunes.
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]