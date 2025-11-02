Más Información
En marcha por Manzo, grupo de embozados irrumpe en Palacio de Gobierno; lanzan muebles por las ventanas
“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo
“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde
Este domingo, grupos de manifestantes ingresaron al Palacio de Gobierno ubicado en Morelia, en el estado de Michoacán, para protestar contra la violencia creciente en la entidad, así como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido ayer 1 de noviembre por sujetos armados.
De acuerdo con La Voz de Michoacán, fuerzas policiales acudieron rápidamente para contener a los manifestantes y dispersar a las personas que lograron abrir las puertas del recinto gubernamental.
En videos difundidos por Quadratín Michoacán, se observa que durante el asalto al Palacio de Gobierno, los protestantes arrojaron muebles por las ventanas bajo consignas de busca de justicia y aumento de seguridad.
Lee también Luisa Alcalde condena “politiquería” tras asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; pide se haga justicia
Los sujetos encapuchados también prendieron fuego con bombas molotov a distintas oficinas de la sede y realizaron pintas en las paredes del lugar. Entre gritos de “¡justicia”, “¡asesinos!” y “¡Uruapan no está solo!”, los equipos antimotines detuvieron a distintos manifestantes con el uso de gas lacrimógeno y balas de goma.
En el interior de Palacio de Gobierno, Quadratín Michoacán también compartió imágenes de los participantes, algunos sin cubrirse el rostro, quienes cargan muebles hacia el balcón y los arrojan al suelo.
Ante la llegada de uniformados, todos con escudos antidisturbios, los protestantes externaron su molestia con su presencia, gritando consignas como “así deberían ponerse con los narcos”.
Lee también En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum; destacó envío de tropas de élite contra delincuencia
Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/ml
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]