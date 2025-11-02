Este domingo, grupos de manifestantes ingresaron al Palacio de Gobierno ubicado en Morelia, en el estado de Michoacán, para protestar contra la violencia creciente en la entidad, así como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido ayer 1 de noviembre por sujetos armados.

De acuerdo con La Voz de Michoacán, fuerzas policiales acudieron rápidamente para contener a los manifestantes y dispersar a las personas que lograron abrir las puertas del recinto gubernamental.

En videos difundidos por Quadratín Michoacán, se observa que durante el asalto al Palacio de Gobierno, los protestantes arrojaron muebles por las ventanas bajo consignas de busca de justicia y aumento de seguridad.

Los sujetos encapuchados también prendieron fuego con bombas molotov a distintas oficinas de la sede y realizaron pintas en las paredes del lugar. Entre gritos de “¡justicia”, “¡asesinos!” y “¡Uruapan no está solo!”, los equipos antimotines detuvieron a distintos manifestantes con el uso de gas lacrimógeno y balas de goma.

En el interior de Palacio de Gobierno, Quadratín Michoacán también compartió imágenes de los participantes, algunos sin cubrirse el rostro, quienes cargan muebles hacia el balcón y los arrojan al suelo.

Ante la llegada de uniformados, todos con escudos antidisturbios, los protestantes externaron su molestia con su presencia, gritando consignas como “así deberían ponerse con los narcos”.

✝🔥 | Manifestantes morelianos irrumpieron en las instalaciones de Palacio de Gobierno Estatal, donde realizaron destrozos al inmueble; esto en protesta por el ases1nat0 de Carlos Manzo pic.twitter.com/0jnUdU1zUT — El Sol de Morelia (@soldemorelia) November 2, 2025

#Video | Equipos antimotines detienen a manifestantes y lanzan gas lacrimógeno dentro del Palacio de Gobierno en #Morelia.



📹: Dalia Villegas Moreno/Quadratín Michoacán pic.twitter.com/eWQ7OyYPcL — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 3, 2025

