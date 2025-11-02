La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que, dijo, se suma a una serie de asesinatos de personas que se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de derecho en sus tierras, comercios y otros espacios.

“Hoy ya no basta con aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos”, señaló.

A través de un comunicado, denunció que la presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar.

“Los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal, están obligados a garantizar”, abundó.

Aunado a ello, indicó que como Iglesia “seguimos caminando cercanos a nuestros pueblos. Sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral, aun en medio de contextos marcados por la violencia, permanecen fieles a su misión de anunciar el Evangelio, acompañar a las comunidades y abrir caminos de esperanza”.

“La entrega silenciosa y valiente de estas personas es un signo vivo de la presencia de Cristo en medio de su pueblo, recordándonos que la luz nunca se extingue frente a la oscuridad”, agregó.

Ante ello, hizo un llamado a los mexicanos que están provocando la violencia fratricida a detenerla y respetar la vida de todos, “pues cada hermano es un don de Dios del que se nos pedirán cuentas cuando estemos ante él. Nadie nació para hacer el mal y nadie encontrará su camino de felicidad transgrediendo la dignidad de su prójimo”.

Además, exigió a las autoridades combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o un alcalde, como fueron Bernardo Bravo y Carlos Manzo, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas.

“Estamos convencidos que todos los mexicanos somos responsables de construir la paz: familias, maestros, comerciantes, empresarios, miembros de las diversas denominaciones religiosas y ciudadanos de los tres órdenes de Gobierno, todos estamos llamados a defender los valores de nuestra Patria que nos permitan vivir dignamente, en paz y libertad”, manifestó.

“Exhortamos a cada uno a redoblar esfuerzos y hacerlo de manera coordinada. Ofrecemos en el Diálogo Nacional por la Paz un espacio de encuentro, diálogo y coordinación para alcanzar estos objetivos”, concluyó.

