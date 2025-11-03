Juchitán. – Mediante el Sistema Normativo Interno, la comunidad de Santa María Chimalapa eligió ayer domingo a su nuevo presidente municipal, Manuel Ángel Jiménez, quien asumirá el cargo de tres años a partir del próximo primero de enero.

El profesor Manuel Ángel Jiménez actualmente es director de la escuela primaria vespertina “José María Morelos” y de acuerdo con la votación a mano alzada, encabezará un gobierno municipal con la participación de cinco mujeres.

Además de las gestiones en materia de obra social y de trabajar de la mano con las autoridades y la comunidad, vamos a retomar el tema de la controversia constitucional por la posesión de 160 mil hectáreas, que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo.

En entrevista, el alcalde electo recordó que una primera resolución de la SCJN, con respecto a la controversia promovida por el gobierno del estado y las autoridades municipales en 2011, falló a favor de Oaxaca.

Sin embargo, en el momento de la ejecución de dicho fallo, en noviembre de 2021, se presentaron errores en la localización de los límites, y por esa razón, la SCJN deberá corregir los puntos limítrofes entre Chiapas y Oaxaca.

La elección realizada bajo el sistema de usos y costumbres, de acuerdo con el estatuto comunal electoral de Santa María Chimalapa, no tuvo contratiempos. Fue una elección apegada a las normas, señaló el alcalde en funciones, Abel Antonio Guzmán.

afcl/LL