En Campeche, la percepción ciudadana refleja un escenario político contrastado: mientras la gobernadora Layda Sansores obtiene una aprobación reprobatoria y una opinión mayoritariamente negativa, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un amplio respaldo ciudadano y Morena conserva su fuerza electoral en la entidad, de acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL.

El estudio muestra que 89% de las y los campechanos conoce a la gobernadora Sansores; de ellos, 41% tiene una opinión buena o muy buena, frente a 44% que expresa una percepción mala o muy mala. En cuanto a su desempeño, 43% aprueba su gestión al frente del gobierno estatal, mientras 53% la desaprueba y le dan una calificación promedio de 5.7.

Pese a la evaluación del gobierno local, la presidenta Claudia Sheinbaum alcanza 74% de aprobación en el estado, frente a 23% que la desaprueba. La diferencia de más de 30 puntos evidencia una valoración positiva hacia la Mandataria federal entre la ciudadanía campechana.

A nivel electoral, Morena se mantiene como la principal fuerza política en la entidad. Si hoy se eligiera la gubernatura, 51% de la preferencia efectiva sería para el partido guinda, seguido de Movimiento Ciudadano con 23%, PAN con 12%, PRI con 9%, PT con 3% y Partido Verde con 2%.

Sobre la afinidad partidista, 40% de los campechanos se identifica con Morena, 13% con Movimiento Ciudadano, 8% con PAN, 6% con PRI, 3% con PT y 2% con Partido Verde, mientras 24% se dice apartidista.

