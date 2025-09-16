Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

El Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia en Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió mantener y prolongar por tres meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra la Organización Editorial del Sureste, responsable del periódico Tribuna, e incluyó también al periodista Jorge González Valdez.

Tras haber ordenado inicialmente que todas las notas relacionadas sobre la gobernadora de Campeche, , fueran sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial, en una audiencia de última hora celebrada este lunes 15 de septiembre, que inició al mediodía y se prolongó por cuatro horas, la jueza determinó extender estas restricciones por un nuevo periodo y hacerlas aplicables al comunicador.

La disposición obliga tanto al medio como al periodista a enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista Jorge González Valdez.

Lee también

El acuerdo judicial sostiene que el objetivo de la medida es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora .

Con esta determinación, se ratifica y amplía el esquema de censura previa, sometiendo, bajo supervisión directa, tanto al medio digital Tribuna como al periodista Jorge González Valdez durante un lapso adicional de tres meses.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses