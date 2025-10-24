San Francisco de Campeche.-Sin precedentes y desatando críticas, la presidenta del DIF de Campeche, Laura Sansores San Román presentó su 4o informe cantando para lo cual usó varios covers.

La hermana de la gobernadora campechana Layda Elena Sansores San Román, al final, entregó un USB a la mandataria con la grabación de su informe cantado.

Laura Sansores tiene características similares a su hermana la gobernadora, ya que gusta de hacer cosas diferentes. Foto: Especial

Usó varios covers para cantar y dar cifras de lo que ha hecho el DIF campechano y usó incluso música de Queen.

Lee también: Con tapete aéreo multicolor y calaveras, celebran Día de Muertos en el puerto de Veracruz

Laura Sansores tiene características similares a su hermana la gobernadora, ya que gusta de hacer cosas diferentes como la rendición de cuentas del DIF campechano pero a ritmo y con música.

Este año, nuestro Informe fue una experiencia distinta: un viaje sensorial para que a través de los cinco sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF. pic.twitter.com/nnHGHDR559 — DIF Estatal Campeche (@difcampeche) October 24, 2025

La presidenta del DIF de Campeche desató críticas en redes sociales por el particular informe que rindió.

Mientras cantaba y bailaba, en una pantalla aparecieron datos y conceptos sobre el DIF de Campeche.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr