Más Información
Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo
Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto
Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex
Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco
San Francisco de Campeche.-Sin precedentes y desatando críticas, la presidenta del DIF de Campeche, Laura Sansores San Román presentó su 4o informe cantando para lo cual usó varios covers.
La hermana de la gobernadora campechana Layda Elena Sansores San Román, al final, entregó un USB a la mandataria con la grabación de su informe cantado.
Usó varios covers para cantar y dar cifras de lo que ha hecho el DIF campechano y usó incluso música de Queen.
Lee también: Con tapete aéreo multicolor y calaveras, celebran Día de Muertos en el puerto de Veracruz
Laura Sansores tiene características similares a su hermana la gobernadora, ya que gusta de hacer cosas diferentes como la rendición de cuentas del DIF campechano pero a ritmo y con música.
La presidenta del DIF de Campeche desató críticas en redes sociales por el particular informe que rindió.
Mientras cantaba y bailaba, en una pantalla aparecieron datos y conceptos sobre el DIF de Campeche.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]