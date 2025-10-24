Más Información

Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco

Asesinan a balazos a tres hombres en Tepito; una mujer resulta lesionada

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

San Francisco de Campeche.-Sin precedentes y desatando críticas, la presidenta del , Laura Sansores San Román presentó su cantando para lo cual usó varios covers.

La hermana de la gobernadora campechana, al final, entregó un USB a la mandataria con la grabación de su informe cantado.

Laura Sansores tiene características similares a su hermana la gobernadora, ya que gusta de hacer cosas diferentes. Foto: Especial
Usó varios covers para cantar y dar cifras de lo que ha hecho el DIF campechano y usó incluso música de Queen.

Laura Sansores tiene características similares a su hermana la gobernadora, ya que gusta de hacer cosas diferentes como la rendición de cuentas del DIF campechano pero a ritmo y con música.

La presidenta del DIF de Campeche desató críticas en redes sociales por el particular informe que rindió.

Mientras cantaba y bailaba, en una pantalla aparecieron datos y conceptos sobre el DIF de Campeche.

