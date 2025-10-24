Calaveras y catrinas monumentales, así como un tapete multicolor instalado en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, forman parte de los adornos para celebrar el Día de Muertos.

El Zócalo y el Corredor Turístico Zamora del puerto de Veracruz se llenó de color con la decoración multicolor que busca fortalecer la identidad cultural y ofrecer espacios atractivos para locales y visitantes.

Calaveras y catrinas monumentales, así como un tapete multicolor instalado en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz. Foto: Especial.

El tapete aéreo fue instalado en el Corredor Zamora, uno de los atractivos más visitados, pues se une al Zócalo, a la llamada Plaza del Heroísmo y al mar del Golfo de México.

Además se instalaron cuatro cráneos multicolores y una catrina gigante como parte de la decoración alusiva a esta tradicional festividad mexicana

Se instalaron cuatro cráneos multicolores y una catrina gigante como parte de la decoración alusiva al Día de Muertos. Foto: Especial.

La alcaldesa Paty Lobeira mostró el techo decorativo del Zócalo, las calaveras monumentales, las catrinas y las flores de cempasúchil que llenan de color el corazón de la ciudad.

“Estoy muy contenta de poder compartir con todos esta decoración tan especial. El Zócalo luce increíble con los arreglos del Día de Muertos, una tradición que tanto queremos los veracruzanos”, dijo.

La alcaldesa Paty Lobeira mostró el techo decorativo del Zócalo. Foto: Especial.

Invitó a todas las familias a venir, disfrutar y tomarse fotos en estos espacios llenos de vida y cultura”, expresó.

Destacó la colocación de cientos de flores de cempasúchil por parte del personal de Parques y Jardines, las cuales realzan el paisaje urbano con su característico color naranja.

La alcaldesa llamó a la ciudadanía a participar en las actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en el Zócalo. Foto: Especial.

Llamó a la ciudadanía a participar en las actividades culturales y artísticas que se llevarán a cabo en el Zócalo, como el tradicional danzón, y a disfrutar de los distintos puntos fotográficos creados para esta temporada.

