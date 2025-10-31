La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que la Comisión Evaluadora de Incorporaciones ya comenzó a revisar solicitudes de personas provenientes de otros partidos que buscan incorporarse al movimiento previo al proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa en Baja California Sur, fue cuestionada sobre la reciente afiliación de Ernesto Ibarra a Morena, pese a que en las tres elecciones previas ha competido en su contra.

El político ha competido por una presidencia municipal bajo las siglas de partidos y alianzas conformadas por PRD, PAN, Partido Verde, PT y Fuerza x México, aunque no se ha afiliado.

Al respecto, Luisa Alcalde sostuvo que este caso en particular ya se está investigando para determinar si procede o no la afiliación.

"En este caso ya hay una petición para que se evalúe la incorporación de esta persona y le va a tocar al Comité Evaluador resolver. No lo voy a decidir yo, no lo va a decidir la secretaria general, lo va a decidir el Comité Evaluador, porque para eso fue creado, precisamente para poder evaluar este tipo de incorporaciones. Entonces, una vez que resuelva, pues ya sabremos la viabilidad de esa afiliación", apuntó.

"Era una legítima demanda de la militancia de Morena que hubiese una instancia que evaluará incorporaciones de personajes, personas públicas que tienen años en otras fuerzas políticas distintas a la nuestra y que quieren sumarse a Morena. No es que yo decido si tú te sumas o no, sino que a este comité le toca evaluar que esas incorporaciones sumen a nuestro Movimiento", expuso.

