Trabajadores de vigilancia UNAM protestan en rectoría; piden liberar a sus compañeros implicados en el homicidio de aficionado del Cruz Azul

Luego de que hace un par de días la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cuatro elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implicados en el homicidio de Rodrigo Mondragón, ocurrido el pasado, este viernes trabajadores de Vigilancia de la Máxima Casa de Estudios protestaron frente a la Torre de Rectoría.

Con pancartas que decían "No somos asesinos", "¡vigilancia, unida, jamás será vencida!" y "vigilancia protege, no lastima", los trabajadores exigieron una mesa de diálogo con las autoridades de esa institución educativa.

Los manifestantes también realizaron un bloqueo en Avenida Insurgentes Sur para exigir la liberación de los cuatro detenidos, así como la destitución de sus mandos, incluyendo a Raúl Arcenio y a Felipe Romero, alias Búfalo, a quien acusan de intimidación al personal de base.

Argumentaron que es necesaria una "limpieza" en el departamento de vigilancia debido a irregularidades, intimidaciones y malos tratos.

También insistieron en la inocencia de sus compañeros, a pesar de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y demandaron que se investigue a sus mandos.

Según la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Rodrigo Mondragón murió debido a asfixia causada por estrangulamiento.

