La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que estableció contacto con la familia de Rodrigo Mondragón, luego de su fallecimiento el pasado sábado 25 de octubre al término del partido de futbol entre el Cruz Azul y Monterrey, en el Estadio Olímpico Universitario, a quienes expresó sus condolencias y ofreció apoyo.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre el hecho, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes.

En este sentido, detalló que se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Además, la Universidad Nacional destacó que permanecerá atenta al resultado de las investigaciones para llevar a cabo sus procedimientos internos y reiteró su disposición para coadyuvar con las autoridades competentes, “refrendando su compromiso indeclinable con el esclarecimiento de los hechos y la justicia”.