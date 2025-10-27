Cruz Azul de luto: muerte de aficionado genera ola de mensajes de apoyo en redes

Más Información

Luego del partido entre el y los Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario (EOU), la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM informó que durante la madrugada del domingo 26 de octubre , aficionado del equipo celeste, perdió la vida en el estacionamiento del recinto.

De acuerdo con los reportes del organismo universitario, al concluir el enfrentamiento deportivo y durante el desalojo de los asistentes, un hombre en aparente estado de ebriedad habría agredido verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, por lo que tuvo que ser sometido por elementos de seguridad para ser entregado a las autoridades.

No obstante, durante su traslado sufrió un desvanecimiento y aunque se solicitó la intervención inmediata de paramédicos para atención médica, se confirmó la ausencia de signos vitales. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX aseguró que la situación se esta investigando y precisó que cuatro personas fueron detenidas.

Cruz Azul dio su postura acerca de la muerte de un seguidor afuera del estadio Olímpico Universitario / FOTO: ESPECIAL
Cruz Azul dio su postura acerca de la muerte de un seguidor afuera del estadio Olímpico Universitario / FOTO: ESPECIAL

Por su parte, el conjunto celeste lanzó un comunicado para aclarar los hechos ocurridos en las inmediaciones de CU y deslindar responsabilidades. "La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, escribieron.

Muerte de aficionado provoca ola de mensaje de apoyo

Como era de esperarse las reacciones y mensajes de aliento de la afición celeste no tardaron en aparecer en las plataformas digitales, en donde se han viralizado mensajes que piden justicia por lo sucedido, con el hashtag #JusticiaParaRodrigo.

La afición cementera, en particular, se ha movilizado para exigir el esclarecimiento del caso y que se sancione a los responsables. En grupos de fanáticos como “La Mafia Cementera” o “Historia Azul”, abundan mensajes de indignación: “Exigimos una investigación seria para el compañero”, “¡Un acto inaceptable! Queremos conocer la verdad y que haya consecuencias”, se lee en redes sociales.

Una de los personajes públicos que se pronunció al respecto fue la ex candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez, quien a través de una publicación en la plataforma de X, expresó sus condolencias y exhortó a las autoridades a continuar con la investigación.

La ex candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez lamentó el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul. Foto: Captura de pantalla X
La ex candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez lamentó el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul. Foto: Captura de pantalla X

"Lamento la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que fue sometido en el Olímpico Universitario", escribió. Espero que las autoridades esclarezcan el caso y que la @LigaBBVAMX revise cuanto antes los protocolos de seguridad en los estadios para salvaguardar la integridad de todos los aficionados", escribió.

Asimismo, familiares y seres queridos de Rodrigo, así como algunos grupos de aficionados de Cruz Azul se reunieron el día de hoy en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir que la situación se esclarezca lo antes posible. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como “UNAM asesina” y “Justicia para Rodrigo”.

