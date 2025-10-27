Cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades capitalinas tras la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, quien falleció la madrugada del 26 de octubre, luego de un partido en el Estadio Olímpico Universitario, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX, precisó que las cuatro personas laboran como personal de seguridad universitaria y explicó que su situación jurídica se definida a partir de los resultados de la necropsia de la víctima y de la investigación que se está realizando, a partir de videos de cámaras, entrevistas, entre otros elementos.

Aseveró que se está investigando el fallecimiento del aficionado, ocurrido en las inmediaciones del Estadio Olímpico y precisó que el cuerpo está en el INCIFO donde se le practica la necropsia para determinar la causa de muerte.

“Esto va a ser muy importante para avanzar con la investigación, determinar la causa de muerte, a partir de esta necropsia. Que se haga decir también, que se pusieron a disposición cuatro personas, por parte de la secretaría de Seguridad. Decir que estas personas laboran como personal de seguridad universitaria y que su situación jurídica va a ser definida, a partir de cómo avanza la investigación”, precisó.

