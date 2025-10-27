Más Información

Uber consigue victoria; le dan suspensión definitiva para operar en aeropuertos

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Embajador de Cuba advierte “campaña feroz” de EU contra médicos cubanos; pone en riesgo seguridad de miles de personas, dice

Hallan sin vida al comunicador Miguel Ángel Beltrán en Durango

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades capitalinas tras la , aficionado del Cruz Azul, quien falleció la madrugada del 26 de octubre, luego de un partido en el Estadio Olímpico Universitario, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, , la titular de la FGJ-CDMX, precisó que las cuatro personas laboran como personal de seguridad universitaria y explicó que su situación jurídica se definida a partir de los resultados de la necropsia de la víctima y de la investigación que se está realizando, a partir de videos de cámaras, entrevistas, entre otros elementos.

Aseveró que se está investigando el fallecimiento del aficionado, ocurrido en las inmediaciones del Estadio Olímpico y precisó que el cuerpo está en el INCIFO donde se le practica la necropsia para determinar la causa de muerte.

“Esto va a ser muy importante para avanzar con la investigación, determinar la causa de muerte, a partir de esta necropsia. Que se haga decir también, que se pusieron a disposición cuatro personas, por parte de la secretaría de Seguridad. Decir que estas personas laboran como personal de seguridad universitaria y que su situación jurídica va a ser definida, a partir de cómo avanza la investigación”, precisó.

