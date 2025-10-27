Con motivo del Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, un recorrido que llenará de color, música y tradición el Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el desfile se llevará a cabo el próximo sábado 1 de noviembre a las 14:00 horas.

Detalló que partirá de la Puerta de los Leones, en Chapultepec, recorrerá toda la avenida Reforma y concluirá en el Zócalo capitalino.

Lee también Artistas urbanos decoran la barda del Panteón de Xoco en la Benito Juárez; honran las tradiciones y el arte

“Convocamos a todas y todos a ser parte de este gran desfile, que rinde homenaje a nuestras raíces y a la memoria de quienes nos antecedieron. Queremos que el Día de Muertos se viva en toda la ciudad, no solo en el Centro”, expresó.

La jefa de Gobierno manifestó que el evento contará con más de cinco mil participantes, entre comparsas, músicos, carros alegóricos, alebrijes monumentales y contingentes de catrinas y calaveras gigantes, que rendirán tributo a figuras históricas y artistas de México.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Mor, adelantó que el desfile contará con la participación de grupos musicales como El Haragán, que interpretará canciones de Rockdrigo González, así como Amandititita y músicos de La Maldita Vecindad, con su tradicional “Cocodrilo”.

Lee también Día de Muertos 2025: Mega Procesión de Catrinas espera la participación de más de 16 mil participantes

“El desfile será una gran celebración de la memoria y la vida. Nos recuerda que las tradiciones siguen evolucionando sin perder su esencia”, comentó.

Detalló que el recorrido forma parte de la cartelera cultural del Día de Muertos, que incluye más de 400 actividades en las 16 alcaldías, como la Ofrenda Monumental del Zócalo, la ópera en náhuatl Cuauhtemoctzin, el baile monumental Muero por Bailar y las megaofrendas en distintas demarcaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL