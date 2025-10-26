Como parte de la conmemoración del Día de Muertos, la alcaldía Benito Juárez inició el festival ‘Chiquizcui. Una muerte llena de vida’, con la participación de 65 artistas urbanos, quienes plasmaron diversos conceptos alusivos a esta festividad a lo largo de 220 metros de bardas del Panteón Xoco.

El alcalde Luis Mendoza destacó que promover diversas expresiones artísticas y darle espacio al talento urbano es un compromiso para reforzar la identidad de la comunidad benitojuarense.

“En Benito Juárez caben todas las expresiones artísticas, aquí queremos hacer que el talento brille y adorne espacios emblemáticos como nuestro Panteón de Xoco. Este gran mural hecho de grafitis no sólo representa la muerte, queremos que sea un símbolo en el que convivan la tradición, la cultura y el arte”, expresó.

Artistas urbanos decoran la barda del Panteón de Xoco en la Benito Juárez (26/10/2025). Foto: Especial

Entre las personas que se sumaron a este proyecto, se encuentra ‘Pollo GT’, quien además de realizar grafiti, es también creador plástico de Chiquiztli, una pieza que representa al festival con el cual la alcaldía Benito Juárez recuerda a quienes ya no están entre nosotros.

“Toda la intervención hacia la parte del panteón para mí es muy importante, por toda la tradición y costumbres de nuestras raíces y poder contribuir a ello con la pasión y amor que le ponemos a nuestras creaciones es una suma para mi. Estoy muy agradecido por darnos la oportunidad al alcalde Luis Mendoza, a toda la alcaldía Benito Juárez que nos ha brindado la oportunidad de exhibir un poquito de todo lo que tenemos”, señaló el artista plástico.

Para los vecinos de Xoco y personas que visitan el panteón, el que la fachada tenga una nueva vida es muy grato, tal como lo señaló Francisco Paredes, residente de la colonia. “Me parece una muy buena opción para que el público vea las pinturas que hacen los artistas urbanos, tienen muy buena calidad, su trabajo es de primera. Darle estos espacios donde puedan expresar su arte, habla muy bien de la alcaldía”.

Artistas urbanos decoran la barda del Panteón de Xoco en la Benito Juárez (26/10/2025). Foto: Especial

