La policía capitalina detuvo tres personas sospechosas de asesinar a un hombre en la alcaldía Xochimilco, en hechos ocurrido el 25 de octubre en la colonia Pueblo San Gregorio Acapulco.

Los imputados son dos mujeres y un hombre en posesión de varias dosis de aparente narcótico y un arma de fuego.

Según las primeras investigaciones los detenidos tendrían una disputa con la persona que asesinaron por la venta de drogas al menudeo.

Detienen a tres por presúmeteme asesinar a hombre en Xochimilco (26/10/2025). Foto: Especial

Al dar continuidad a las indagatorias y a través del análisis de las cámaras de videovigilancia, se identificó a una mujer y a un hombre que abandonaron el sitio tras la agresión, por lo que los policías establecieron vigilancias fijas en las zonas de movilidad de los probables responsables.

Al realizar patrullajes de seguridad, en las calles Miguel Aceves Mejía y Guadalupe Trigo, de la colonia El Carmen, de la misma alcaldía, los efectivos policiales observaron a una mujer que coincidía con las características físicas de uno de los posibles agresores, quien manipulaba varias bolsitas de plástico, similares a las utilizadas para la venta de narcóticos.

Para descartar un probable hecho delictivo y corroborar su identidad, los oficiales le marcaron el alto y le realizaron una revisión de seguridad, conforme al protocolo de actuación policial, tras la cual, dentro de una mochila de color café con negro, le aseguraron 18 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína, 16 bolsitas de plástico con aparente marihuana, tres cartuchos útiles, uno percutido y un teléfono celular.

En tanto, otro de los posibles implicados fue localizado en las calles Lirio y Cuarto Callejón De Chontales, de la colonia Santa Cruz Acalpixca, en la misma alcaldía, quien se encontraba a bordo de una motocicleta de color negro con rojo e intercambia con una mujer varios envoltorios parecidos a los utilizados para la distribución de droga.

Por lo anterior, les realizaron una revisión de seguridad, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, tras la cual les aseguraron una mochila tipo cangurera de color café, una bolsa de mano de color negro, un arma de fuego corta, un cargador con siete cartuchos útiles, 47 bolsitas de plástico con una sustancia parecida al crystal, 37 envoltorios con posible cocaína en piedra, 15 bolsitas con probable marihuana y seis teléfonos celulares.

Por estos hechos, las mujeres de 20 y 23 años, y el hombre de 19 años fueron detenidos, informados de sus derechos constitucionales y presentados, junto con los objetos y la motocicleta asegurada, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, de acuerdo con información obtenida, se supo que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2025 por Delitos contra la salud.

