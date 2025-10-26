Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Más Información

Este domingo 26 de octubre, a unos días de celebrar el Día de Muertos, la abarrotará algunas de las vialidades más importantes de la CDMX.

Lo que hace unos años fue un pequeño desfile para conmemorar las tradiciones, hoy es parte de la identidad de la capital, en donde miles de personas se reúnen en Paseo de la Reforma para observar el arte detrás de las icónicas imágenes de catrines.

Sigue la Mega Procesión de Catrinas en la CDMX

Participantes de la Mega Procesión de Catrinas se acomodan en Paseo de la Reforma para desfilar. (26/10/25) Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
Participantes de la Mega Procesión de Catrinas se acomodan en Paseo de la Reforma para desfilar. (26/10/25) Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Metrópoli 05:54 PM

Personas esperan el arranque de la Mega Procesión de Catrinas 2025

Desde horas antes al inicio de la Mega Procesión, cientos de personas esperan con ansias el desfile de catrinas que pasaran por Paseo de la Reforma esta noche de domingo.

Asistentes se maquillan y disfrutan de la Mega Procesión de Catrinas. (26/10/25) Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
Asistentes se maquillan y disfrutan de la Mega Procesión de Catrinas. (26/10/25) Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
