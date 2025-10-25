La Mega Procesión de Catrinas regresa en 2025 para festejar la temporada de Día de Muertos en CDMX.

Lo que comenzó hace más de una década como una pequeña reunión de entusiastas del maquillaje y la tradición, hoy es uno de los desfiles más esperados en la Ciudad de México. Si quieres asistir, conoce la fecha, horario y ruta.

Mega Procesión de Catrinas 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿Qué habrá en la Mega Procesión de Catrinas 2025?

La Mega Procesión de Catrinas 2025 tiene como objetivo "crear una experiencia única que honre la Catrina, uno de los personajes más icónicos de la cultura mexicana y del Día de Muertos".

Se realizó por primera vez en 2014 y hoy es una de las experiencias que mayor entusiasmo causa entre los asistentes, no solo por la diversidad y creatividad de los participantes, sino porque los visitantes también pueden caracterizarse y sentirse parte del festejo.

Este año, la procesión será una pasarela del más allá, donde catrinas y catrines desfilarán con atuendos tradicionales, maquillajes artísticos y una energía vibrante que busca celebrar la vida.

Antes del arranque, los alrededores del Ángel de la Independencia se llenarán de carpas de maquillaje. Ahí, los asistentes podrán “encatrinarse” con ayuda de artistas profesionales.

Es un evento con ambiente familiar, así que las niñas y los niños también lo disfrutarán. Y, para darle más diversión, contará con presentaciones musicales y espectáculos previos al recorrido.

Mega Procesión de Catrinas 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿A qué hora comienza la Mega Procesión de Catrinas 2025?

De acuerdo con el portal Mega Procesión de las Catrinas, el desfile comenzará a las 18:00 horas de este sábado 25 de octubre, y terminará alrededor de las 20:30 horas en el Zócalo capitalino.

¡Alístate para alcanzar el mejor lugar! Aquí los asistentes se van acomodando por orden de llegada. Si quieres un buen lugar, procura llegar al menos 40 minutos antes de arranque.

El recorrido abarcará Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la Calle 5 de Mayo, lo que permite disfrutar del paso de las Catrinas desde diferentes puntos emblemáticos de la CDMX.

Mega Procesión de Catrinas 2025. Foto: Axel Sánchez/ EL UNIVERSAL

¿Qué tener en cuenta para ir a la Mega Procesión de Catrinas 2025?

La Mega Procesión de Catrinas 2025 es un evento de gran afluencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Utiliza ropa y calzado cómodos.

Si vas con niños o niñas, no los descuides y siempre tenlos a la vista.

Lleva agua para mantenerte hidratado, pues el recorrido tendrá una duración de 2 horas y media más tu tiempo de espera.

Respeta las áreas delimitadas por el personal de seguridad.

Si solo quieres ir como espectador, acomódate en un lugar seguro a lo largo del recorrido.

Si te vas a maquillar, llega con mucha anticipación.

La Mega Procesión de las Catrinas 2025 será mucho más que un desfile, en realidad, ofrecerá una fiesta inspirada en la tradición, arte y un respeto profundo por el Día de Muertos.

