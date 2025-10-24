Siempre hay algo que hacer en la CDMX. Aprovecha el fin de semana y lánzate a un tour de leyendas o a una feria gastronómica muy tradicional.

Sabores de temporada en el Museo del Pulque y las Pulquerías

El pulque es patrimonio cultural y gastronómico de México, y qué mejor que conocer su historia, proceso de elaboración y sus sabores en el Centro Histórico de la CDMX, donde está el Museo del Pulque y las Pulquerías (MUPYP).

Recorre sus pequeñas e interactivas salas con información sobre el origen y significado de la ‘bebida de los dioses’ y sobre las pulquerías más famosas de la ciudad.

Fotos: Pulquería Panana y MUPYP

En la planta baja se instaló la Pulquería Panana, donde se ofrecen curados y platillos mexicanos. Te recomendamos probar las propuestas de temporada: un pulque de cempasúchil (de Hidalgo y Tlaxcala) y el pambamuerto, una combinación de pambazo con pan de muerto.

Abrirá este fin de semana en 2 horarios: el sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y el domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $30 pesos por persona.

Más información en Facebook: ‘MUPYP - Museo del Pulque y las Pulquerías’ o en ‘Pulquería Panana’.

Tranvía de leyendas en la Roma/Condesa

Las colonias Roma y Condesa de la CDMX no son solo lugares perfectos para comer, tomar un café o pasear por sus calles, avenidas y parques, sino también para llevarse unos buenos sustos, pues han sido escenarios de sucesos paranormales.

En la spooky season, el Tranvía Turístico tendrá (por pocos días), el recorrido de leyendas, una experiencia ideal para este fin de semana.

Además de conocer lugares icónicos como el Parque México, la Plaza de Cibeles, la Casa Universitaria del Libro, las parroquias de la Sagrada Familia y la Coronación y el Parque España, un par de actores caracterizados irán contando los relatos siniestros de la Llorona, la Condesa de Miravalle, el Tapado y más.

Disponible el domingo 26, a partir de las 7:00 p.m. El punto de encuentro es el Parque México.

Tiene un costo de $400 pesos por persona.

Más información en Facebook: ‘Tranvía Turístico’.

Feria del Mole en San Pedro Atocpan

San Pedro Atocpan en Milpa Alta es la ‘capital’ del mole en la CDMX, pues ahí se produce, de manera artesanal y tradicional, una gran variedad de moles.

Desde hace casi 5 décadas se celebra la Feria Nacional del Mole, un evento especial dedicado a este platillo mexicano.

Foto: Feria Nacional del Mole

Este fin de semana será el último para disfrutar de su zona de expositores, restaurantes, funciones de lucha libre y comediantes, así como presentaciones musicales con artistas como la banda La Adictiva, El Komander y un espectáculo especial de la Guelaguetza, entre otros.

La entrada tiene un costo de $20 pesos por persona.

Más información y detalle de la cartelera en Facebook: ‘Feria Nacional del Mole Oficial’.

Recorrido con catrina en el Monumento a la Revolución

¿Sabías que puedes recorrer las entrañas del Monumento a la Revolución? Es una experiencia que no te puedes perder en la CDMX, especialmente en esta temporada de Día de Muertos, pues las guías se convierten en catrinas.

Este recorrido especial incluye un paseo por la cimentación del edificio, entre vigas de acero de 45 toneladas traídas desde Nueva York y pasillos con infografía que relatan la historia del monumento, así como las esculturas de escopetas y balas de cristal del arquitecto Andrés Mier y Terán.

Fotos: MRM

Por un cargo extra puedes comer un pan de muerto y chocolate en el vagón/comedor Adelita y subir al mirador para tomarte una fotografía.

El sábado 25 habrá tours cada hora desde las 2:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m. El domingo 26 desde las 12:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m.

La experiencia tiene un costo de $40 pesos por persona. La comida y bebida tiene un precio de $96 por persona y la fotografía $120, ya sea individual o grupal.

Más información y boletos en la página web de Fever.

Paseo Nocturno de Día de Muertos en Reforma

Saca la bici, las rodilleras y coderas porque este fin de semana será el Paseo Nocturno de Día de Muertos, una de las actividades de temporada más esperadas y populares en la CDMX.

El sábado 25, a partir de las 7:00 p.m. tienes una cita en el Ángel de la Independencia, donde comenzará la rodada por Paseo de la Reforma hasta llegar al Centro Histórico, en un recorrido de unos 19 kilómetros.

Foto: Muévete en Bici CDMX

Se invita a los asistentes a ir disfrazados con elementos temáticos de Día de Muertos, pues habrá un concurso y premios para los mejores atuendos.

También habrá talleres para aprender a andar en bici, para hacer trucos, de ciclismo urbano y hasta de mecánica básica.

La actividad es gratuita y puedes llevar tu propia bicicleta y equipo de seguridad o rentarla en alguno de los puntos de atención.

Más información en Facebook: Muévete en Bici CDMX’.

