La Ciudad de México se ilumina con el regreso del Festival Internacional de las Luces (Filux), después de varios años de ausencia.

Esta edición, titulada 'Solo la Luz', promete convertir las noches de la ciudad en un espectáculo visual donde el arte y la tecnología se unen para celebrar la creatividad y el espacio público.

Conoce las dos esculturas de Guardianes de las Chinampas, figuras de ajolotes elaboradas con fibras vegetales y creadas para el Filux 2025 Imagen: Festival Internacional de las Luces México

¿Qué es Filux?

Filux es el primer festival internacional de luces en América Latina, creado en 2013 por Filux Lab, un colectivo de artistas y expertos en cine y artes visuales.

Su propósito es llevar el arte lumínico a las calles, transformando la ciudad en un museo al aire libre y fomentando la convivencia entre arte, comunidad y entorno urbano.

Cada edición presenta un recorrido nocturno gratuito con esculturas de luz, proyecciones, video mapping, instalaciones y caminos luminosos.

Podrás encontrar Punta Luna, un mirador intergaláctico que detuvo su navegación para observar nuestra luna Imagen: Festival Internacional de las Luces México

Gracias a su carácter plural e incluyente, Filux ha logrado posicionarse como un referente global del arte lumínico contemporáneo, reconocido por su impacto social y visual.

Fecha y lugar de Filux 2025

Del 17 al 29 de octubre de 2025, Filux regresa a la CDMX con una experiencia inmersiva que se extiende sobre Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la entrada del Bosque de Chapultepec.

Puedes apreciar la exposición de 19:00 a 23:00 horas. El acceso es gratuito.

¿Qué ver en el Festival de las Luces Filux 2025?

No hay visitas guiadas: el recorrido es libre y cada visitante puede armar su ruta siguiendo los mapas oficiales del festival.

Recorre desde el Ángel de la Independencia hasta la entrada del Bosque de Chapultepec en Filux este 2025 Imagen: Festival Internacional de las Luces México

En total, el público admira 14 obras lumínicas creadas por artistas nacionales e internacionales.

Guardianes de las Chinampas – Amauri Sanabria: esculturas monumentales de ajolotes elaboradas con fibras vegetales y carrizo de Xochimilco.

Con su iluminación interna, simbolizan la unión entre arte popular y tecnología, rindiendo homenaje a la biodiversidad mexicana.

Medios Ciclos – Luca Salas: una pieza que explora la relación entre la luz, la arquitectura y el tiempo.

Compuesta por 12 estructuras transparentes que representan los puntos medios solares del año, la obra juega con los reflejos naturales y artificiales de la ciudad.

Observa y deslúmbrate con los 12 elementos que representa la exposición de Medios Ciclos en Filux 2025 Imagen: Festival Internacional de las Luces México

Homenaje a Wirikuta – Betsabeé Romero: una instalación monumental inspirada en el peregrinar de las comunidades wixaritari (o huicholas).

A través de cinco puertas simbólicas, la artista recrea un viaje espiritual que une la naturaleza, la memoria y la tradición huichola.

Además de estas tres piezas, los asistentes podrán disfrutar de otras once obras igualmente impresionantes:

Constelación trenzada, Oscuridad, Diva, Coatlicue, Punta Luna, Tradición que ilumina, Floralia, R+V+A+B+G+R, Lepidopter, En el sendero de un jardín rocoso, y una segunda escultura de Guardianes de las Chinampas.

Visita las 5 puertas sagradas de Homenaje a Wirikuta en el Festival Internacional de las Luces México Imagen: Festival Internacional de las Luces México

Filux 2025 reafirma su compromiso con la cultura abierta y accesible. Su propuesta busca recuperar el espacio público y conectar a las personas a través de la luz, el arte y la imaginación.

En octubre, la CDMX es un museo al aire libre de noche.

