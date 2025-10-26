La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que durante los tres días del Gran Premio de la Fórmula 1, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se registró una asistencia de más de 400 mil personas, y finalizó con saldo blanco, consolidándose nuevamente como una de las celebraciones deportivas más importantes del país.

La Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno se mantuvo de manera permanente en las inmediaciones del Autódromo y en el Centro de Mando instalado en la Puerta 6, donde también participaron representantes de diversas dependencias del Gobierno capitalino, a fin de garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

Además, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública realizó recorridos continuos en los alrededores del recinto con el objetivo de inhibir el comercio informal, delimitar los espacios autorizados para la venta, prevenir la reventa de boletos y evitar la venta de mercancía no autorizada.

Asimismo, personal de la Dirección General de Gobierno se mantuvo presente realizando rondines constantes y atendiendo cualquier requerimiento operativo o logístico durante el evento.

Las alcaldesas de Iztacalco, Lourdes Paz, y de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, estuvieron presentes y colaboraron activamente con las labores de organización, coordinación y supervisión en las inmediaciones del Autódromo.

México vibró por décima ocasión con el Gran Premio de Fórmula 1 / FOTO: Alberto Vargas - EL UNIVERSAL

“Sin novedades mayores transcurrió el Gran Premio de Fórmula 1. Gracias al trabajo coordinado de diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, con las alcaldías, una vez más se demostró que la Ciudad de México tiene la capacidad para recibir todo tipo de eventos y nos seguimos preparando de cara al Mundial”, indicó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Para este evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó tres mil 900 policías de la SSC, apoyados de 427 vehículos oficiales, un autobús, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros Cóndor; mientras que al interior se desplegaron mil 800 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial por día, apoyados de la Unidad Canina.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atenciones médicas menores, sin reportarse incidentes de gravedad.

