Lando Norris conquista el Gran Premio de México y sube a la cima del campeonato mundial de pilotos

El festejo por el décimo aniversario del Gran Premio de México no podía ser de otra forma que con una consagración histórica y un resultado que podría marcar la definición del campeonato mundial de pilotos.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, se tiñó de color papaya y vibró con la victoria de Lando Norris con su primer triunfo en el asfalto mexicano y el sexto en la temporada. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Así, el británico superó a su compañero Oscar Piastri, ausente en el podio por sexta ocasión consecutiva, y al neerlandés de Red Bull en la lucha por el título.

Norris empujó, vuelta tras vuelta, con un manejo quirúrgico. Su paso por la recta y la zona del estadio fue marcado por la impresionante ovación del público, el responsable de otorgarle a México el reconocimiento al mejor Gran Premio del calendario durante tantos años. 153 mil 867 personas disfrutaron la carrera este domingo para un total de 401 mil 326 espectadores en el fin de semana, 3 mil 632 aficionados menos que el año pasado. Al fin y al cabo, la ausencia de Checo Pérez pesó y no hubo un nuevo récord de asistencia.

Lee también Ausencia de Checo Pérez afecta al Gran Premio de México, que no rompe récord de asistencia en 2025

Desde el arranque la adrenalina tomó el control de la carrera. Max Verstappen, que largó en quinto lugar, se mostró fiel a su estilo agresivo e intentó rebasar a todos por fuera, pero no tuvo éxito. El británico dominó las 71 vueltas, le informó a su equipo que estaba cómodo desde la 11 y no soltó la cima.

El piloto monegasco tuvo un fin de semana impecable, firmando su séptimo podio de la campaña y su tercero en el templo del automovilismo mexicano.

Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso fueron los únicos en no terminar la carrera.

Lee también F1: El récord de Ayrton Senna que podría igualar Lano Norris si gana el Gran Premio de México

Esta es la primera victoria de McLaren en el Gran Premio de México desde el regreso de la Fórmula 1 en 2015, y la primera desde que el legendario Ayrton Senna se consagrara en 1989. A falta de cuatro carreras para el final, Lando Norris conquistó México y amenaza con llevarse el campeonato mundial.