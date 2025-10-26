Ausencia de Checo Pérez afecta al Gran Premio de México, que no rompe récord de asistencia en 2025

Este fin de semana se celebró el décimo aniversario del Gran Premio de México y aunque sobran motivos para festejar, la ausencia de Checo Pérez afectó directamente a la organización, que no pudo romper el récord de asistencia previsto para este año.

Como es costumbre, el Gran Premio de México fue sinónimo de fiesta y buen ambiente. Música, una amplia oferta gastronómica y cultural acompañan al evento, pero esta vez, el récord de asistencia no pudo romperse.

Con datos oficiales del Gran Premio de México, este año hubo 401 mil 326 espectadores a lo largo del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar la gran fiesta. En 2024, la asistencia total fue de 404 mil 958 aficionados.

El mexicano Checo Pérez estará de regreso para 2026. FOTO: AFP

Este domingo, 153 mil 867 personas disfrutaron la carrera, una cifra impresionante pero que no fue suficiente para romper el récord del Gran Premio de México.

Durante los tres días de actividades, miles de aficionados se hicieron presentes con carteles y uniformes de Checo Pérez en sus distintas etapas del Gran Circo. Algunos, incluso, lucieron indumentaria no oficial de Cadillac, de cara al regreso del tapatío al máximo circuito la temporada que viene.

Ana Karen, una aficionada que se acercó al circuito de la Magdalena Mixhuca, le confesó a EL UNIVERSAL Deportes que había comprado boletos exclusivamente para apoyar a Checo Pérez; su ausencia, no solo en la parrilla, también en las gradas, fue motivo de decepción para el público local.