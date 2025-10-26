Fórmula 1: Un punto define de momento el Campeonato Mundial de Pilotos

El británico Lando Norris de McLaren se llevó la victoria de la décima edición del Gran Premio de México, lo que le permite alcanzar la cima de la lucha del título por la mínima diferencia.

Su coequipero, el australiano, tuvo una mala calificación que lo relegó a largar desde la séptima posición, pero supo escalar hasta el quinto sitio que le permite mantenerse en la pelea.

La dupla de Mclaren llegó, previo al GP de México, con una diferencia de 14 unidades a favor de Oscar Piastri, pero el gran fin de semana de Lando Norris en el Hermanos Rodríguez llevándose la pole position ayer e imponiendo condiciones de punta a punta el día de hoy, le permitió llevar 25 puntos a su cuenta personal.

De este modo, con la suma de 10 unidades por el quinto puesto del australiano, la cuenta entre ambos queda en 357 puntos para Norris y 356 para Piastri.

El nacido en Melbourne sostuvo en la segunda parte de la carrera pactada a 71 vueltas, una batalla feroz por superar a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli y llegar al quinto puesto, y estuvo a poco de superar al Haas de Ollie Bearman, quien, por cierto, dio la carrera de su vida.

El hubiera no existe, pero si Piastri rebasaba a Bearman, estaría sosteniendo el liderato por un punto, pero un Virtual Safety Car, generado en la última vuelta por el abandono del Williams de Carlos Sainz, dejó al de McLaren a una milésima de conseguirlo.

Piastri despertó de su letargo de las últimas carreras y recuperó su ritmo para pelear en la carrera y aunque el circuito de los Hermanos Rodríguez dicta sentencia desde la calificación, el piloto dejó claro que está de regreso para dar la batalla si su equipo le da un auto como el de este domingo.

Si el australiano quiere recuperar la cima, no tiene otra más que ganar carreras, con cuatro Grandes Premios por delante, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, en un campeonato que pinta para decidirse hasta la última vuelta.