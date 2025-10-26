Más Información

Fórmula 1: Horarios y canales para ver EN VIVO la carrera del Gran Premio de México, HOY, domingo 26 de octubre

Emilio Azcárraga lanza emotivo mensaje tras la muerte de Manuel Lapuente: "Qué difícil decir adiós"

Stefan Johansson, el piloto que se convirtió en pintor y exhibe su arte en el Gran Premio de México

NFL: Aaron Rodgers se topa con “sus Packers”

Karla Nieto resalta el trabajo de Pedro López en la Selección Mexicana: “Ha dado confianza y cree es nuestro talento”

Llegó el gran día donde los 21 mejores pilotos del mundo tomarán la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para buscar conquistar el precioso trofeo del Gran Premio de México.

El gran favorito es el piloto británico Lando Norris, quien largará en primer lugar, seguido por el monegasco Charles Leclerc y el histórico Lewis Hamilton.

Los seguidores de Ferrari están ilusionados con repetir victoria en México después de una actuación sobresaliente de Leclerc este fin de semana. Sin embargo, Norris quiere dar un golpe de autoridad en el campeonato de pilotos.

A continuación, les dejamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO la carrera del Gran Premio de México.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA CARRERA DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO?

Domingo 26 de octubre

* Carrera / 14:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV

