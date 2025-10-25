Dodgers emparejan la Serie Mundial en una magistral noche de Yoshinobu Yamamoto; ahora viajan a Los Ángeles

Hoy las ilusiones de Los Ángeles Dodgers han renacido de la mano de un japonés, pero esta vez no se trata de Shohei Ohtani, sino de Yoshinobu Yamamoto.

El lanzador estelar subió al montículo del Rogers Centre para maniatar a la ofensiva de los Blue Jays y encaminar la victoria (5-1) de los angelinos, que emparejaron la Serie Mundial con un triunfo por bando.

Al igual que en la Serie de Campeonato frente a los Brewers de Milwaukee, el japonés lanzó el juego completo, permitiendo el daño mínimo de los Azulejos. Yoshinobu recetó ocho ponches y recibió cuatro hits.

Pero el trabajo en la lomita tenía que ser respaldado por la ofensiva. Will Smith impulsó la primera en los spikes de Freddie Freeman y en la séptima entrada aportó una más con batazo de cuadrangular.

Shohei Ohtani, Andy Pages y Max Muncy (con jonrón) hicieron su aporte para vencer a Toronto y viajar a casa con el Clásico de Otoño emparejado.

Los Dodgers despertaron después de la terrorífica noche en el Juego 1 y buscarán mantener la corona en casa. Max Scherzer y Tyler Glasnow, los posibles abridores para el Juego 3 en Dodger Stadium.

El mexicano Alejandro Kirk fue quien con un elevado de sacrificio impulso a George Springer para empatar la pizarra en el tercer episodio. De ahí, Yamamoto controló las acciones.

