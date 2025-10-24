MLB: Alejandro Kirk, el primer mexicano con cuadrangular en Serie Mundial; supera récord de Vinicio Castilla

El tijuanense Alejandro Kirk se convirtió en el primer beisbolista nacido en México con cuatro cuadrangulares en una misma Postemporada, rompiendo el récord establecido en 1995 por el oaxaqueño Vinicio Castilla.

Kirk castigó la recta del zurdo mexicoamericano Anthony Banda para registrar su primer jonrón en el Clásico de Otoño, en donde Dodgers y Blue Jays se enfrentan en una edición inédita.

Así el mexicano sumó su cuarto palo de vuelta entera en este mes de octubre. El receptor de la novena de Toronto se convirtió en el primer mexicano con cuadrangular en Serie Mundial.

Alejandro Kirk brilló en el triunfo de Toronto ante Los Ángeles en el Juego 1 de la Serie Mundial

El Capitán comenzó su cuenta con par de jonrones en el primer juego de la Postemporada 2025 en donde la novena canadiense venció 10-1 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1 de la Serie Divisional.

Kirk, de 26 años, pegó su tercer cuadrangular en la victoria 13-4 sobre los Mariners de Seattle en la

para beisbolistas nacidos en México. Castilla tiene cinco jonrones en todas sus apariciones de Postemporada. Con un home run más, el tijuanense empataría la marca de Vinny, solo dos le bastarían para ser el beisbolista nacido en México con más home runs en la Postemporada del beisbol de Grandes Ligas.

