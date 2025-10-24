Más Información
MLB: Alejandro Kirk, el primer mexicano con cuadrangular en Serie Mundial; supera récord de Vinicio Castilla
Alejandro Kirk brilla en la Serie Mundial; el mexicano es protagonista en paliza de Blue Jays a Dodgers
Max Verstappen y Charles Leclerc, los más rápidos rumbo a la clasificación del Gran Premio de México
El tijuanense Alejandro Kirk se convirtió en el primer beisbolista nacido en México con cuatro cuadrangulares en una misma Postemporada, rompiendo el récord establecido en 1995 por el oaxaqueño Vinicio Castilla.
Kirk castigó la recta del zurdo mexicoamericano Anthony Banda para registrar su primer jonrón en el Clásico de Otoño, en donde Dodgers y Blue Jays se enfrentan en una edición inédita.
Así el mexicano sumó su cuarto palo de vuelta entera en este mes de octubre. El receptor de la novena de Toronto se convirtió en el primer mexicano con cuadrangular en Serie Mundial.
Lee también Alejandro Kirk brilla en la Serie Mundial; el mexicano es protagonista en paliza de Blue Jays a Dodgers
El Capitán comenzó su cuenta con par de jonrones en el primer juego de la Postemporada 2025 en donde la novena canadiense venció 10-1 a los Yankees de Nueva York en el Juego 1 de la Serie Divisional.
Kirk, de 26 años, pegó su tercer cuadrangular en la victoria 13-4 sobre los Mariners de Seattle en la
para beisbolistas nacidos en México. Castilla tiene cinco jonrones en todas sus apariciones de Postemporada. Con un home run más, el tijuanense empataría la marca de Vinny, solo dos le bastarían para ser el beisbolista nacido en México con más home runs en la Postemporada del beisbol de Grandes Ligas.
Lee también ¿Quiénes han sido los ganadores del Gran Premio de México desde 2015?
Noticias según tus intereses
[Publicidad]