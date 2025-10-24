Desde hace 10 años, la Ciudad de México vive la gran fiesta de la Fórmula Uno como ningún otro país en el calendario del Gran Circo.

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición, la cual —como ya es toda una costumbre— será garantía de espectáculo y grandes emociones en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Show que será aderezado por el incomparable público mexicano, que volverá a llenar las gradas del icónico sitio, con apoyo a varios pilotos que estarán en la parrilla.

La ausencia del mexicano Sergio Pérez abrirá aún más el abanico de preferencias de una afición que conoce a profundidad la máxima categoría y le apasiona.

Mercedes ve en la lucha entre sus pilotos (Nico Rosberg y Lewis Hamilton) una posible solución a su control en F1 (TORU HANAI. REUTERS)

La Fórmula Uno ha tenido tres etapas en México. Primero, de 1962 a 1970; después, de 1986 a 1992; y finalmente, tras 23 años de ausencia, de 2015 a la fecha, con futuro garantizado hasta 2028.

A lo largo de estos 10 años, el circuito de la Magdalena Mixiuhca ha sido testigo de momentos que pasarán a los libros de historia, por la gloria consagrada en su pavimento; otros con tintes trágicos y unos con final digno de película, como fue el año pasado, con la grabación de la cinta de la F1, con Brad Pitt como uno de los protagonistas.

La gente que tuvo un lugar en el estadio GNP vio parte de la realización del largometraje, en el que se incluyó a los fans tricolores.

El primer ganador en el regreso del Gran Premio de México fue Nico Rosberg (Mercedes). En 2017, quien para muchos es el mejor piloto de todos los tiempos, Lewis Hamilton, se coronó por cuarta vez en su carrera, tras terminar noveno en la capital del país. Por si fuera poco, un año más tarde, revalidó su cetro, alcanzó las cinco coronas e igualó al legendario Juan Manuel Fangio.

En esta década, México vio detrás del volante el nacimiento de un nuevo ídolo nacional, con Checo, quien en 2021 se convirtió en el primer piloto mexicano en subirse al podio en una carrera de Fórmula Uno en el Hermanos Rodríguez, lo que repitió en 2022.

Max Verstappen se coronó por quinta ocasión en el Gran Premio de la Ciudad de México

El tapatío también escribió uno de los episodios más decepcionantes en 2023, al verse forzado a abandonar la carrera en la primera vuelta, por un accidente en la primera curva, en su intento de rebasar a Charles Leclerc y Max Verstappen.

El neerlandés, máximo ganador del Gran Premio de la Ciudad de México (cinco conquistas), viene de triunfar en el Circuito de las Américas y puso al rojo vivo la lucha por el campeonato de pilotos, con Lando Norris y Oscar Piastri aún por encima suyo. El tetracampeón del mundo no quiere ceder la corona y busca en México una nueva y valiosa victoria.

Lista de ganadores del Gran Premio de México