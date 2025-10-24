¿Cuántos pilotos mexicanos han corrido en el Gran Premio de México?

La historia del Gran Premio de México se ha escrito acompañada de unos cuantos pilotos tricolores que han corrido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ante la mirada de miles de apasionados aficionados que los apoyaron durante cada vuelta.

Moisés Solana giró por primera vez en la Ciudad de México (1963), en la primera prueba que otorgó puntos en territorio nacional. Un año más tarde, a bordo de su Lotus, cosechó su mejor resultado, al terminar décimo.

Pedro Rodríguez, un histórico del automovilismo mexicano, estuvo presente en el Autódromo de la Magdalena Mixiuhca de 1963 a 1970. Durante años, su cuarto lugar en 1968 fue el mejor puesto logrado por un piloto tricolor en la historia de la tradicional carrera.

El día que hubo dos mexicanos en un Gran Premio de Fórmula 1

Después de más de tres décadas, un volante nacido en el país volvió a aparecer en la parrilla del Gran Premio de México.

Sergio Pérez corrió en su nación (2015) a bordo de un Force India, y en esa primera carrera consiguió el octavo puesto.

Checo es el volante tricolor más exitoso, ya que —durante sus apariciones— cosechó dos terceros lugares: El primero en 2021, en su campaña de presentación con Red Bull, y la segunda vez ocurrió en la de 2022.

Para 2023, sufrió un dramático accidente, que lo dejó fuera de la carrera en la primera vuelta, cuando aspiraba al triunfo.

Pedro y Ricardo Rodríguez hicieron historia en el automovilismo mexicano. FOTO: @morenosanchez03

Esteban Gutiérrez y Sergio compartieron la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez en 2016, año en el que el piloto regiomontano corrió en su Haas-Ferrari, aunque terminó en el penúltimo puesto.

Para este 2025, el Gran Premio de México tendrá un sabor distinto, pues Checo no formará parte de la parrilla, tras nueve años ininterrumpidos de correr frente a sus compatriotas.

Sin embargo, la participación del regiomontano Patricio O’Ward le trajo una alegría a la afición.