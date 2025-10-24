George Russell se disfraza para disfrutar como fan la primera práctica libre del GP de México 2025

El piloto inglés de Mercedes pasó de incógnito entre los aficionados para ver el primer ensayo libre del Gran Premio de México. Enfundado en una máscara verde y blanco, el británico vio desfilar su flecha de plata que quedó en manos del danés Frederik Vesti como parte del séquito de novatos que formaron parte de la jornada, finalizando en el sitio 14.

El inglés subió una foto del momento a sus redes sociales: "Hacía años que no veía coches de F1 en la pista, así que encontré la manera de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche".

Su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, concluyó la tanda como el segundo más rápido a una décima del Ferrari de Charles Leclerc, mandando aviso de que Mercedes puede dar la sorpresa en la décima edición del Gran Premio de México.

Lee también: Fórmula 1: ¿Cuánto dinero se gasta en bebidas y alimentos en el Gran Premio de México?

Asimismo, la propia escudería británica también compartió un video en el que se observa cómo surgió la idea de disfrazarse para poder sentarse en un asiento de las gradas del Estadio GNP, donde estaba hombro a hombro junto a otros aficionados.

Undercover George! 👀



George Russell heads to the grandstand to watch Fred Vesti at the wheel of his @MercedesAMGF1 car in FP1 🍿#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/IX9Q9DR7Ne — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Durante el video se observa como Russell toma un par de fotos y graba con su celular, mientras dice un par de cosas en inglés, pero ninguno de los seguidores cerca de él se percataban sobre su presencia.

Una vez que decidió abandonar su asiento, el inglés se dirigió hacia el paddock sin que nadie se diera cuenta de que era él, hasta que decidió desenmascararse y ahí fue cuando algunos fans lo saludaron.