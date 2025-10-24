El Gran Premio de México está más vivo que nunca

La nueva etapa de la Fórmula Uno en nuestro país se escribe desde el 30 de octubre de 2015, cuando —después de una ausencia de 23 años— regresó a su casa, el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una década que ha sido más que relevante en tres sentidos: Inconmensurable en términos deportivos para el automovilismo mexicano, gran derrama económica y de negocios (tanto para la Ciudad de México e infinidad de marcas), y un lugar preponderante en el escenario mundial, en cuanto a eventos en vivo.

En lo deportivo, hemos tenido el privilegio de ver a un piloto local, Sergio Checo Pérez, dos veces en el podio. La primera en 2021, cuando —después de 10 largos años en la máxima categoría— el de Jalisco tenía en Red Bull un auto ganador, el RB16. En aquella ocasión, arrancando cuarto, libró el choque en la primera curva entre el Mercedes de Valtteri Bottas (su próximo compañero de equipo en Cadillac) y el McLaren de Daniel Ricciardo. El mexicano capturó el tercer sitio, al que se aferró hasta el final. El público lo celebró como si hubiera sido una victoria, y fue inolvidable.

Un año después, repitió la hazaña y buscó hasta la última vuelta cazar al Mercedes de Lewis Hamilton, lo que hizo vibrar al público. Fue un podio épico. Hasta el momento, el último para un volante mexicano en su GP.

En lo económico, ha sido más que exitoso para la capital mexicana, ya que desde 2015 y hasta la edición 2024, la derrama acumulada supera los 120 mil millones de pesos, sin olvidar la exposición en medios para la ciudad. Además, están las promociones que marcas (asociadas o no con la F1) implementan cada año.

Como evento, la FIA y otros organismos han reconocido al GP de México como el mejor de la F1 a nivel mundial, premiando también a su organizador CIE, como el más destacado promotor en la máxima categoría. Este año, recibió la distinción de plata de los Eventex Awards 2025, por la gran experiencia que brindó al público mexicano en 2024.

Pero, más allá, el Gran Premio de México se ha metido en la piel de pilotos y escuderías. Para más de uno (Carlos Sainz, Charles Leclerc o Lewis Hamilton, entre otros), es la carrera del año que quieren ganar, por su ambiente, organización y vibra de los fanáticos. Para ellos, atravesar la zona del estadio desde sus autos, es un espectáculo como pocos.

La cita en la Ciudad de México se ha convertido —para la F1— en una cita llena de color y tradiciones (donde el Día de Muertos se ha convertido en la carta que nuestro país muestra con orgullo a todo el mundo), sin olvidar la gastronomía, hospitalidad y calidez, lo cual se adereza con las gradas a reventar.

El Gran Premio de México cumple 10 años. Que venga, por lo menos, otra década de fiesta.