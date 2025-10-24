Gran Premio de México 2025: ¿Cuánto dinero se gasta en bebidas y alimentos?

El Autódromo Hermanos Rodríguez abrió sus puertas a miles de aficionados este viernes para disfrutar el primer día de actividades del Gran Premio de México con las primeras prácticas libres.

Como cada año, el Gran Premio de México reúne a miles de personas en un fin de semana lleno de actividades, cultura, entretenimiento y una amplia oferta gastronómica. Desde tacos de canasta hasta hamburguesas y boneless, o cervezas y cocteles especiales, el ambiente que se vive en el templo del automovilismo mexicano no tiene comparación.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS BEBIDAS EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ?

En la zona de estadio, con una de las mejores vistas en el Autódromo, se ofrecen bebidas con vodka, whisky, ginebra, y los tradicionales cerveza, ron, tequila y mezcal, que tienen los siguientes costos:

CERVEZA

- Heineken sencilla: 105 pesos

- Heineken doble: 210 pesos

- Vaso michelado: 40 pesos.

Lee también: Pato O’Ward ocupó el puesto 13 en la primera práctica libre del Gran Premio de México; Leclerc, líder

Gran Premio de México: Precio de bebidas y comidas / Foto: Nicolás Schiller - EL UNIVERSAL

RON

- Bacardí Carta Blanca: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)

- Bacardí Mango Chile: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)

- Bacardí Añejo: Sencillo (180 pesos) y Doble (360 pesos)

- Bacardí Reserva 8: Sencillo (200 pesos) y Doble (400 pesos)

TEQUILA

- Patrón Reposado: Sencillo (220 pesos) y Doble (440 pesos)

- Patrón Cristalino: Sencillo (250 pesos) y Doble (500 pesos)

Lee también: Gran Premio de México: Max Verstappen llega enrachado al Autódromo Hermanos Rodríguez

MEZCAL

- Ojo de Tigre: Sencillo (190 pesos) y Doble (380 pesos)

Bebidas sin alcohol como los refrescos cuestan 70 pesos; el agua natural de 600 ml, 50 pesos y, el agua mineral, 80 pesos.

GP de México 2025: Precios de la comida y bebida / Foto: Nicolás Schiller - EL UNIVERSAL

¿CUÁNTO CUESTAN LOS ALIMENTOS EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO?

- Tacos de pastor y tacos de bistec con tocino: 160 pesos

- Tacos de arrachera: 185 pesos

- Burro de pastor y burro de bistec: 195 pesos

En una opción más económica, como los tradicionales tacos de canasta, gastarías 130 pesos por la orden de tres tacos.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez te encontrarás un puesto de la famosa taquería El Villamelón, que ofrece tacos campechanos, tacos costeños, tacos de cecina y de pechuga de pollo por 180 pesos.

Si deseas una hamburguesa, podrías gastar 365 pesos. Por papas especiales con queso y mermelada de tocino, son otros 250 pesos en Chubbies Burger.