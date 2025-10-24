Pato O’Ward ocupó el puesto 13 en la primera práctica libre del Gran Premio de México; Leclerc, líder

El primer día de actividades en el Gran Premio de México contó con la destacada actuación del piloto regiomontano Pato O’Ward, que en su función de reserva de McLaren, tomó el volante de Lando Norris y terminó en el lugar 13 de la primera práctica libre con tiempo de 1:19.680, siendo el segundo mejor novato de la parrilla.

En cada una de las 289 vueltas de la sesión, el mexicano recibió el cariño y la ovación del público presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que ante la ausencia de Sergio 'Checo' Pérez, se rindió ante el subcampeón de IndyCar, que por segundo año consecutivo corrió en el circuito de la Magdalena Mixhuca.

Pato llegó a estar en la quinta posición y a lo largo de la primera práctica intercambió entre neumáticos duros y suaves. Su compañero, Oscar Piastri, firmó un tiempo de 1:18.784.

El más rápido fue el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, marcando 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli y Nico Hülkenberg, quienes completaron el podio.

En una parrilla que integrada por titulares y reservas, O'Ward quedó arriba de otros siete novatos como Paul Aron deAlpine; Antonio Fouco, de Ferrari; Fred Vesti de Mercedes; Luke Browning de Williams; Jak Crawford, de Aston Martin; Ryo Hirakawa de Haas y Ayumu Iwasa de Racing Bull. Arvid Lindblad, de Red Bull, fue el más destacado al terminar en la sexta posición con el monoplaza de Max Verstappen.

Esta fue la cuarta práctica oficial con McLaren para el volante mexicano de 26 años y su segunda como local en el Hermanos Rodríguez.

Leclerc, líder, encendió la ilusión en los aficionados del Caballo Rampante, quienes ganaron el Gran Premio de México el año pasado.