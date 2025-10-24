El Gran Premio de México, un auténtico desafío para Ferrari

El año pasado el piloto español Carlos Sainz Jr. conquistó el Gran Premio de México como volante de Ferrari, una de las escuderías favoritas del público mexicano; este año, pese a la ilusión de repetir presencia en el podio, Charles Leclerc y Lewis Hamilton ven esta carrera como "un gran desafío".

"Creo que fuimos muy fuertes aquí el año pasado, así que espero que podamos aprovechar lo aprendido el año pasado y aplicarlo este fin de semana", declaró el piloto británico, que vive una primera temporada sin triunfos ni podios con el Caballo Rampante.

Este viernes, Antonio Fuoco tomó el lugar de Hamilton en la primera práctica libre del Gran Premio de México, como parte de la iniciativa de la Fórmula 1 que señala que todos los equipos deben ceder los dos lugares al menos dos veces en la temporada a un novato en la primera sesión.

"Me faltará la primera práctica, así que este fin de semana necesito aprender a correr prácticamente desde el principio", agregó el siete veces campeón del mundo.

El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton de Gran Bretaña, camina de regreso a sus boxes después de no poder completar la sesión de clasificación para el Gran Premio de Hungría - Foto: AP

Por su parte, Charles Leclerc, que viene de subirse al podio en el Circuito de las Américas y que ocupa el quinto lugar en el campeonato de pilotos, tiene una visión más terrenal y alejada de la gloria sobre las expectativas del equipo en México.

"En este momento no parece muy probable que vayamos a luchar por la victoria este fin de semana, pero nunca digas nunca. El año pasado fue un fin de semana muy positivo para el equipo, Carlos (Sainz) estuvo realmente muy fuerte todo el fin de semana y me costó acercarme", confesó.

El monegasco no dudó en señalar la altitud de la Ciudad de México como un reto a superar; "lo que tienes que hacer con estos neumáticos, y si te equivocas, puede costar caro. Iremos paso a paso y, al menos aquí, a diferencia del fin de semana pasado, tenemos tres sesiones libres para planear y asegurarnos de llegar a la clasificación en la posición correcta", agregó Leclerc, que busca su séptimo podio de la temporada.

Charles Leclerc y Carlos Sainz con Ferrari, después de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos - Foto: AFP

