Más Información

FC Juárez vs Puebla EN VIVO - Jornada 15 de la Liga MX: sigue todas las acciones del duelo del Apertura 2025

FC Juárez vs Puebla EN VIVO - Jornada 15 de la Liga MX: sigue todas las acciones del duelo del Apertura 2025

Sostenibilidad, un objetivo con el que cumple el Gran Premio de México

Sostenibilidad, un objetivo con el que cumple el Gran Premio de México

Lamine Yamal calienta El Clásico ante el Real Madrid con sarcástica burla: "Las veces que he ido al Bernabéu..."

Lamine Yamal calienta El Clásico ante el Real Madrid con sarcástica burla: "Las veces que he ido al Bernabéu..."

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este viernes 24 de octubre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este viernes 24 de octubre

Seleccionado mexicano nominado a mejor jugador joven de la MLS

Seleccionado mexicano nominado a mejor jugador joven de la MLS

Lamine Yamal se ha convertido, a su corta edad (18 años), en el referente de uno de los equipos más importantes del mundo, el FC Barcelona.

Lo que evidentemente además de una gran responsabilidad, puede venir con aires de egocentrismo y tintes de 'soberbia'. Al menos así han catalogado diversos usuarios de las redes sociales a Yamal tras las recientes declaraciones que hizo previo al partido del domingo ante el Real Madrid.

Lamine Yamal convirtió un golazo en el Derbi. FOTO: AFP
Lamine Yamal convirtió un golazo en el Derbi. FOTO: AFP

Lee también

¿Qué dijo Lamine Yamal previo al partido contra el Real Madrid?

En una charla que el joven español tuvo con Ibai Llanos (quien apoya al equipo merengue), que además le preguntó si iba a anotar gol en el clásico del domingo.

"Pero si ya lo he hecho (anotar en el Bernabéu), ¿no te acuerdas?", respondió un hilarante Yamal, entre risas.

"Vas a perder, pero ¿seguro que vas a marcar el domingo?, es difícil el Bernabéu", continuó el streamer, creador de la King League.

"La última vez que he ido... 0-4", seguido de gestos de soberbia en el rostro del atacante culé.

"No estoy diciendo que el marcador será el mismo el domingo... pero puede ser", remató.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS