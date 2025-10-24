Lamine Yamal calienta El Clásico ante el Real Madrid con sarcástica burla: "Las veces que he ido al Bernabéu..."

Lamine Yamal se ha convertido, a su corta edad (18 años), en el referente de uno de los equipos más importantes del mundo, el FC Barcelona.

Lo que evidentemente además de una gran responsabilidad, puede venir con aires de egocentrismo y tintes de 'soberbia'. Al menos así han catalogado diversos usuarios de las redes sociales a Yamal tras las recientes declaraciones que hizo previo al partido del domingo ante el Real Madrid.

Lamine Yamal convirtió un golazo en el Derbi. FOTO: AFP

Lee también Seleccionado mexicano nominado a mejor jugador joven de la MLS

¿Qué dijo Lamine Yamal previo al partido contra el Real Madrid?

En una charla que el joven español tuvo con Ibai Llanos (quien apoya al equipo merengue), que además le preguntó si iba a anotar gol en el clásico del domingo.

"Pero si ya lo he hecho (anotar en el Bernabéu), ¿no te acuerdas?", respondió un hilarante Yamal, entre risas.

"Vas a perder, pero ¿seguro que vas a marcar el domingo?, es difícil el Bernabéu", continuó el streamer, creador de la King League.

"La última vez que he ido... 0-4", seguido de gestos de soberbia en el rostro del atacante culé.

"No estoy diciendo que el marcador será el mismo el domingo... pero puede ser", remató.

Esto tiene que llegar a todos los jugadores @realmadrid



pic.twitter.com/x3G7M8ejn9 — Naninho (@SrNaninho) October 23, 2025

Lee también Pato O’Ward ocupó el puesto 13 en la primera práctica libre del Gran Premio de México; Leclerc, líder